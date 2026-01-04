Nicolas Maduro: 'हैप्पी न्यू ईयर', अमेरिकी हिरासत में न्यूयॉर्क पहुंचने पर बोले राष्ट्रपति मादुरो, वीडियो आया सामने

Venezuelan President Nicolas Maduro: वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो रविवार को न्यूयॉर्क शहर पहुंचे, जिन्हें काराकास में उनके मिलिट्री बेस पर अमेरिकी सेना ने एक अचानक रात के छापे में पकड़ लिया था। पकड़े गए वेनेजुएला के नेता, जिन्हें DEA की सुविधा केंद्र ले जाते समय हथकड़ी पहनाई गई थी, उन्होंने अपने साथ मौजूद लोगों को शांति से नए साल की शुभकामनाएं दीं।

एक वीडियो सामने आया है जिसमें मादुरो को दो DEA अधिकारियों द्वारा सुविधा केंद्र के अंदर ले जाते हुए दिखाया गया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मुस्कुराते हुए दिखे और उन्होंने अपने साथ चल रहे लोगों से कहा, "शुभ रात्रि, नया साल मुबारक हो।"

न्यूयॉर्क पहुंचने पर, मादुरो को मैनहट्टन में फेडरल कोर्ट में ट्रांसफर किए जाने की उम्मीद थी। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ने कहा कि उन पर नार्कोटेररिज्म, कोकीन की तस्करी और तथाकथित "कार्टेल ऑफ द संस" के नेतृत्व से जुड़े हथियारों के अपराधों सहित कई आरोप लगेंगे। न्याय विभाग ने पहले उनकी गिरफ्तारी के लिए $15 मिलियन का इनाम रखा था।

'GOOD NIGHT HAPPY NEW YEAR' MADURO 1ST WORDS AT NYC DEA pic.twitter.com/mvCIjOWiXi — RT (@RT_com) January 4, 2026

अमेरिकी सेना ने शनिवार तड़के एक तेज़ हमले के बाद मादुरो और फर्स्ट लेडी सीलिया फ्लोरेस को पकड़ लिया। काराकास के निवासियों ने संक्षिप्त हमले के दौरान कई विस्फोटों की आवाज़ सुनने की सूचना दी। कथित तौर पर कम से कम सात धमाके सुने गए, जो सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए थे। वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज ने कहा कि नागरिक और सशस्त्र बलों के सदस्य मारे गए, हालांकि उन्होंने संख्या नहीं बताई।

ट्रम्प ने वेनेजुएला पर अंतरिम अमेरिकी नियंत्रण की घोषणा की

इसके अलावा, अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि इस जोड़े पर अमेरिका में नार्को-टेररिज्म के आरोपों में मुकदमा चलाया जाएगा।

पश्चिमी गोलार्ध की भू-राजनीति में एक नाटकीय बदलाव में, ट्रम्प ने घोषणा की कि अमेरिकी प्रशासन अंतरिम आधार पर वेनेजुएला पर शासन करने की जिम्मेदारी संभालेगा, और कहा कि यह बदलाव पहले ही शुरू हो चुका है।

शनिवार को बोलते हुए, ट्रम्प ने कहा कि अमेरिकी सेना "उचित बदलाव" की देखरेख के लिए वेनेजुएला में रहेगी, जो लगभग चार दशकों में इस क्षेत्र में सबसे सीधा अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप है।

ट्रम्प ने ट्रुथ सोशल पर एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें मादुरो और उनकी पत्नी, सीलिया फ्लोरेस, यूएसएस इवो जिमा पर सवार थे, जो "सदर्न स्पीयर" कोडनेम वाले ऑपरेशन की सफलता की पुष्टि करता है।

ट्रम्प ने और सैन्य कार्रवाई की धमकी दी

ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका "अब वहां है" और जब तक नई सरकार नहीं बन जाती, तब तक रहेगा, यह कहते हुए, "हम इसे तब तक चलाएंगे, जब तक कि एक उचित बदलाव नहीं हो जाता।" उन्होंने वेनेजुएला के ऊर्जा क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए अमेरिकी तेल कंपनियों को तैनात करने की योजनाओं की भी घोषणा की। और कार्रवाई की चेतावनी देते हुए, ट्रम्प ने कहा कि अगर प्रतिरोध जारी रहता है तो पेंटागन "दूसरे और बहुत बड़े हमले" के लिए तैयार है। इस ऑपरेशन की कुछ वेनेज़ुएला के विपक्षी नेताओं ने तारीफ़ की है, जबकि क्षेत्रीय नेताओं ने इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताते हुए इसकी निंदा की है।

