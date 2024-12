Happy New Year 2025: ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में शानदार आतिशबाजी के साथ नववर्ष का जश्न, देखें वीडियो

Happy New Year 2025: ऑस्ट्रेलिया ने साल 2024 को अलविदा कह दिया है और नए साल 2025 का आतिशबाजी के साथ स्वागत किया है। सिडनी से तस्वीरें आई हैं, जहां लोग आतिशबाजी के साथ नए साल का भव्य स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नए साल के जश्न के लिए लोग सिडनी ओपेरा हाउस में एकत्र हुए। नए साल को गले लगाने वाले दुनिया के पहले प्रमुख शहरों में से एक होने के नाते, सिडनी की आतिशबाजी का शानदार प्रदर्शन हमेशा देखने लायक होता है, जो दुनिया भर से भारी भीड़ को आकर्षित करता है। यहां इस वर्ष, शो और भी शानदार होगा जिसमें 80 अतिरिक्त फायरिंग पोज़िशन्स दर्शकों को एक व्यापक, अधिक जीवंत दृश्य अनुभव प्रदान करेंगे जो पूरे बंदरगाह को रोशन करेंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण ABC TV पर किया जाएगा। आप आधिकारिक सिडनी न्यू ईयर ईव वेबसाइट पर और ABC iview के माध्यम से उत्सव को ऑनलाइन लाइव-स्ट्रीम भी कर सकते हैं।

#WATCH | Australia celebrates the beginning of #NewYear2025 with dazzling fireworks in Sydney pic.twitter.com/UHK2rqPQSj

#WATCH | Australia | People gathered at Sydney Opera House for the New Year celebrations pic.twitter.com/O5xnUwrdeN

इससे पहले ऑकलैंड 2025 का स्वागत करने वाला पहला प्रमुख शहर बना, जहां हजारों लोग नए साल का इंतजार कर रहे हैं और न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची संरचना, स्काई टॉवर, और शानदार डाउनटाउन लाइट शो से रंग-बिरंगी आतिशबाजी का आनंद ले रहे हैं। हज़ारों लोग शहर के बीचों-बीच उमड़ पड़े या आतिशबाजी के शानदार नज़ारे देखने के लिए शहर की ज्वालामुखी चोटियों पर चढ़ गए और ऑकलैंड की मूल जनजातियों को पहचानने के लिए लाइट डिस्प्ले किया। यह 5 मिलियन की आबादी वाले देश में माओरी अधिकारों को लेकर विरोध प्रदर्शनों के एक साल बाद हुआ है।

New Zealanders were amongst the first in the world to celebrate the arrival of 2025 with a fireworks display in Auckland. pic.twitter.com/gPpXLDN6Vi