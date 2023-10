हमास ने इजराइल पर दागे रॉकेट, लांचरों ने की बमबारी, इजराइल रक्षा बल ने साझा किया वीडियो, देखें

Highlights वीडियो में गाजा पट्टी में एक समुद्र तट के पास हमास द्वारा कई रॉकेट दागे जाते हुए दिखाया गया है। कुछ क्षण बाद वे स्थल धुएं और धूल के घने बादल में गायब हो गए। पूरे समय एक इजराइली जेट या ड्रोन क्षेत्र में कैमरा बंद रखता है।

तेल अवीव: हमास समूह के कब्जे वाले क्षेत्रों में प्रत्याशित जमीनी हमले से पहले इजरायली बलों ने पिछले 24 घंटों में गाजा पट्टी पर स्थानीय हमले शुरू किए हैं। इजराइल रक्षा बलों (आईडीएफ) ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें दिखाया गया कि कैसे उन्होंने हमास के रॉकेट साइटों पर बमबारी की, जबकि प्रोजेक्टाइल लॉन्च किए जा रहे थे।

आईडीएफ ने पोस्ट में कहा, "आईडीएफ ने आतंकवादी कोशिकाओं और बुनियादी ढांचे के खतरे को खत्म करने के लिए गाज़ान क्षेत्र में छापे मारे। सैनिकों ने सबूत एकत्र किए जो बंधकों का पता लगाने में मदद करेंगे।" वीडियो में गाजा पट्टी में एक समुद्र तट के पास हमास द्वारा कई रॉकेट दागे जाते हुए दिखाया गया है। कुछ क्षण बाद वे स्थल धुएं और धूल के घने बादल में गायब हो गए।

पूरे समय एक इजराइली जेट या ड्रोन क्षेत्र में कैमरा बंद रखता है। आईडीएफ ने पोस्ट में कहा, "इजरायल पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किए जाने के तुरंत बाद आईएएफ (इजरायली वायु सेना) ने गाजा में हमास के आतंकवादी ठिकानों और एंटी-टैंक मिसाइल लॉन्चरों पर हमला करना जारी रखा।"

गाजा पट्टी पर लगातार इजरायली हवाई हमलों के बीच इजरायली बलों द्वारा शुक्रवार की स्थानीय छापेमारी की गई, जिसके जवाब में हमास ने रॉकेट दागे। सेना के एक बयान में कहा गया, "पिछले 24 घंटों में आईडीएफ (इजरायली सेना) बलों ने आतंकवादियों और हथियारों के क्षेत्र को साफ करने के प्रयास को पूरा करने के लिए गाजा पट्टी के क्षेत्र के अंदर स्थानीय छापे मारे।"

