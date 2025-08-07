'गो बैक टू इंडिया', आयरलैंड में 6 साल की भारतीय बच्ची पर हमला, प्राइवेट पर में वार कर किया घायल

By अंजली चौहान | Updated: August 7, 2025 09:41 IST2025-08-07T09:38:46+5:302025-08-07T09:41:24+5:30

Racist Attack in Ireland: आयरलैंड में एक छह साल की बच्ची पर 12 से 14 साल के लड़कों ने हमला किया, उस पर नस्लवादी गालियां दीं और शारीरिक हमला किया।

Go back to India 6 year old Indian girl Racist Attack in Ireland injured by attacking her private part | 'गो बैक टू इंडिया', आयरलैंड में 6 साल की भारतीय बच्ची पर हमला, प्राइवेट पर में वार कर किया घायल

'गो बैक टू इंडिया', आयरलैंड में 6 साल की भारतीय बच्ची पर हमला, प्राइवेट पर में वार कर किया घायल

Racist Attack in Ireland: आयरलैंड में एक भारतीय बच्ची पर हमला करने का मामला सामने आया है। इस नस्लवादी हमले में कथित तौर पर एक छह वर्षीय भारतीय मूल की लड़की के चेहरे पर मुक्का मारा गया और हमलावरों ने उसके गुप्तांगों पर साइकिल से वार किया। उन्होंने उसे "गंदा भारतीय" कहा और उसे "भारत वापस जाने" के लिए कहा।

यह लड़की, जिसका परिवार केरल के कोट्टायम से ताल्लुक रखता है, दक्षिण-पूर्वी आयरलैंड के वाटरफोर्ड शहर में अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी उसका सामना एक आठ वर्षीय लड़की सहित पाँच सदस्यीय गिरोह से हुआ। एक रिपोर्ट के अनुसार, हमलावरों ने उसकी गर्दन पर भी मुक्का मारा और उसके बाल मरोड़े।

लड़की की माँ आठ साल पहले नर्स के रूप में काम करने के लिए भारत से आयरलैंड आई थी। उसके पिता हाल ही में आयरिश नागरिक बने हैं। माँ ने कहा कि हमलावर 8 से 14 साल की उम्र के थे। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं ने उनकी बेटी को हिलाकर रख दिया है और अब वह बाहर खेलने से भी डरती है।

बच्ची की मां का कहना है, "मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि ऐसी घटना घटेगी। मुझे लगा था कि वह यहाँ सुरक्षित रहेगी। हमारे अपने घर के सामने भी वह सुरक्षित रूप से नहीं खेल सकती। मैं एक नर्स हूँ, लोगों की देखभाल करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। मैं अपना काम करती हूँ और मैं पूरी तरह पेशेवर हूँ। मैंने अपनी नागरिकता बदल ली है, फिर भी हमें गंदे लोग कहा जाता है और मेरे बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं। हम यहाँ एक श्रमिक कमी को पूरा करने आए हैं। हम पेशेवर हैं - हमारे पास सभी प्रमाणपत्र हैं।"

आयरिश राष्ट्रीय पुलिस ने इस घटना की जाँच शुरू कर दी है। आयरलैंड में इस हफ़्ते भारतीयों पर यह दूसरा लक्षित हमला है। बुधवार को, कोलकाता के एक व्यक्ति, जो सू शेफ़ के रूप में काम करता है, पर हिल्टन होटल के पास काम पर जाते समय तीन लोगों ने हमला किया। उसे सेंट विंसेंट यूनिवर्सिटी अस्पताल ले जाया गया। उसका फ़ोन, नकदी और इलेक्ट्रिक बाइक चोरी हो गई।

इससे पहले, आयरलैंड में 23 साल से ज़्यादा समय से रह रहे एक भारतीय मूल के टैक्सी ड्राइवर पर डबलिन में बिना उकसावे के हमला किया गया था। चालीस वर्षीय लखवीर सिंह ने स्थानीय मीडिया को बताया कि उन्होंने शुक्रवार रात बीस साल के दो युवकों को उठाया और उन्हें डबलिन के बैलीमुन उपनगर में पॉपिनट्री में छोड़ दिया। इससे पहले, आयरलैंड में भारतीयों पर हमले जुलाई में भी हुए थे - 19, 24 और 27 जुलाई को।

Web Title: Go back to India 6 year old Indian girl Racist Attack in Ireland injured by attacking her private part

विश्व से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :IrelandIndiaCrimecrime news hindiआयरलैंडभारतक्राइमक्राइम न्यूज हिंदी