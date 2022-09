Indo-Pacific Quad meet: ऐसे कठिन समय में क्वाड निर्धारित रचनात्मक एजेंडे में आगे बढ़ रहा है: डॉ. एस जयशंकर

न्यूयॉर्क (अमेरिका): न्यूयॉर्क में इंडो-पैसिफिक क्वाड मीटिंग में भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा, ऐसे कठिन समय में क्वाड निर्धारित रचनात्मक एजेंडे में आगे बढ़ रहा है। हम सार्वजनिक वस्तुओं के वितरण पर एक साथ काम करते हैं, हमारे प्रयास और विशेष रूप से आज हम जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ (HADR) साझेदारी पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, जिसे हमने टोक्यो में अंतिम रूप दिया है, वह अत्यंत सामयिक है।

उन्होंने कहा, हम और पहल कर रहे हैं, स्टेम (STEM) फेलोशिप, हम आर्थिक ढांचे पर काम कर रहे हैं हालांकि हमारे पास समुद्री डोमेन जागरूकता पर क्वाड से परे अन्य भागीदार हैं। अपने देशों में संयुक्त राष्ट्र की आमसभा (UNGA) से इतर नियमित रूप से मिलना अच्छा विचार है। जयशंकर ने कहा, आज, मुझे लगता है कि यह हमारे लिए संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाली बहुपक्षीय प्रणाली को मजबूत करने के बारे में चर्चा करने का भी एक अवसर है।

#WATCH | New York: "Given the turbulent times, particularly important that we the Quad go further in constructive agenda we've set for ourselves..," EAM's opening remarks at Indo-Pacific Quad meet



