Germany: क्रिसमस बाजार हादसे का आरोपी निकला सऊदी का शख्स, कार से 2 लोगों को कुचला; 60 जख्मी

Germany: पश्चिमी देश जर्मनी में एक हादसे ने पूरे शहर में दहशत फैला दी है। पूर्वी जर्मनी के शहर मैगडेबर्ग में क्रिसमस बाजार में एक कार ने लोगों के एक समूह को टक्कर मार दी, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई, जबकि कम से कम 60 अन्य घायल हो गए, अधिकारियों ने इसे जानबूझकर किया गया हमला बताया। यह हमला बीती रात उस वक्त हुआ जब पूरा बाजार भरा हुआ था लोगों की चारों तरफ भीड़ जमा थी।

अधिकारियों ने घटना की जानकारी देते हुए कहा कि हमलावर ने एक वयस्क और एक बच्चे सहित दो लोगों को कुचल कर मार दिया। हालांकि, उन्होंने और मौतों से इनकार नहीं किया क्योंकि शाम करीब 7 बजे हुई इस घटना में 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जर्मन समाचार एजेंसी डीपीए ने कहा कि कार के चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। संदिग्ध को सड़क के बीच में एक वॉकवे पर गिरफ्तार होते देखा गया, जब एक पुलिस अधिकारी ने उस व्यक्ति पर एक हैंडगन तान दी। अन्य अधिकारी जल्द ही चालक को हिरासत में लेने के लिए पहुँच गए।

The horrific footage of a car plowing through a Christmas market in Magdeburg, Germany. How many more have to die before our politicians take action? pic.twitter.com/Ei1pkAMlBc

बर्लिन के पश्चिम में स्थित मैगडेबर्ग, सैक्सोनी-एनहाल्ट की राज्य राजधानी है और यहाँ लगभग 240,000 निवासी हैं।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने पीड़ितों के साथ एकजुटता व्यक्त की यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने शहर में हुए हमले की निंदा की और पीड़ितों के साथ एकजुटता व्यक्त की।

I am horrified by the atrocious attack in Magdeburg tonight.



My thoughts are with the victims, their families and all those affected.



We stand with the people of Germany.