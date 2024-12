Germany Attack: एक्स मुस्लिम, डॉक्टर, कट्टर दक्षिणपंथी समर्थक..., जानिए हमलावर का पूरा बैकग्राउंड

Highlights हमलावर तालेब ए, एक पूर्व मुस्लिम है, इस्लाम का कटु आलोचक है वह अल्टरनेटिव फ़ॉर जर्मनी (एएफडी) पार्टी का समर्थन करता है यह जर्मन राजनीतिक पार्टी है, जिसका रुख़ आप्रवासन विरोधी है

नई दिल्ली: जर्मन पुलिस ने सऊदी अरब के एक 50 वर्षीय डॉक्टर को गिरफ़्तार किया है, जिसके बारे में उनका मानना ​​है कि उसने मैगडेबर्ग में क्रिसमस के व्यस्त बाज़ार में कार घुसा दी थी, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और 68 अन्य घायल हो गए। अपने सोशल मीडिया प्रोफ़ाइल के अनुसार, संदिग्ध तालेब ए, एक पूर्व मुस्लिम है, इस्लाम का कटु आलोचक है, और अल्टरनेटिव फ़ॉर जर्मनी (एएफडी) का समर्थन करता है, जो एक दूर-दराज़ जर्मन राजनीतिक पार्टी है, जिसका रुख़ आप्रवासन विरोधी है।

क्षेत्रीय प्रीमियर रेनर हसेलॉफ ने कहा कि तालेब 2006 से जर्मनी में रह रहा है और पूर्वी राज्य सैक्सोनी-एनहाल्ट का निवासी है, जहां मैगडेबर्ग स्थित है। तालेब मनोचिकित्सा और मनोचिकित्सा के विशेषज्ञ है। जांच में पता चला है कि उसने अकेले ही हमले को अंजाम दिया। जर्मन मीडिया के अनुसार, माना जाता है कि उसने एक BMW किराए पर ली थी जिसका इस्तेमाल उन्होंने हमले में किया।

तालेब का जन्म 1974 में सऊदी अरब के शहर होफुफ़ में हुआ था और उसने 2006 में जर्मनी के लिए स्थायी निवास परमिट हासिल किया था। उसे 2016 में शरणार्थी के रूप में मान्यता दी गई थी। बीबीसी के अनुसार, वह सऊदी अरब में अपने नास्तिक विचारों व्यक्त नहीं कर पा रहा था, जहाँ केवल इस्लाम ही एकमात्र धर्म है जिसे कानून के तहत मान्यता प्राप्त है।

