France school knife attack: आतंकवादी हमले का संदेह!, फ्रांस के स्कूल में चाकू से हमला, शिक्षक की हत्या और दो अन्य घायल, मंत्री गेराल्ड डर्मैनिन ने कहा-चेचन मूल का 20 वर्षीय व्यक्ति अरेस्ट

France school knife attack: उत्तरी फ्रांस के अर्रास में एक पब्लिक स्कूल में शुक्रवार को चाकू से हमला हुआ है। आतंकवादी हमले का संदेह जताया जा रहा है। हमले में एक शिक्षक की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। बीएफएमटीवी की रिपोर्ट के अनुसार चाकू से कई घाव लगने से स्कूल के एक कर्मचारी की हालत गंभीर है।

दूसरा शिक्षक कम गंभीर रूप से घायल हुआ है। बीएफएमटीवी ने कहा कि हमला गैम्बेटा हाई स्कूल में स्थानीय समयानुसार शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे (5 बजे ईटी) हुआ। फ्रांस के आंतरिक मंत्री गेराल्ड डर्मैनिन की एक्स पर एक पोस्ट के अनुसार, हमलावर को पुलिस ने हिरासत में लिया था।

बीएफएमटीवी के अनुसार संदिग्ध चेचन मूल का 20 वर्षीय व्यक्ति है, जिसने हमले के दौरान "अल्लाहु अकबर" चिल्लाया था। कथित तौर पर उनके भाई को भी हिरासत में लिया गया था। एलिसी पैलेस के अनुसार, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन उस पब्लिक स्कूल की यात्रा कर रहे हैं, जहां हमला हुआ था।

After China, a Knife attack at a school in Arras, France. Attacker had reportedly shouted “Allah-Hu-Akbar”. Islamists are carrying out Hamas’s call for Global Day of Jihad across the globe today. https://t.co/rMI6kWlJxK

फ्रांस के आंतकवाद रोधी अभियोजकों ने घटना की जानकारी देते हुए घोषण की कि वह मामले की जांच अपने हाथ में ले रहे हैं। आतंकवाद रोधी अभियोजन द्वारा शुरू जांच से संकेत मिलता है कि हमले के पीछे आंतकी मंशा थी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों आरस स्थित घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं।

