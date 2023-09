'किसी एक को चुनना पड़े तो अमेरिका भारत को चुनेगा', पेंटागन के पूर्व अधिकारी ने भारत-कनाडा के बीच बढ़े तनाव पर कहा

Highlights भारत और कनाडा के बीच बढ़े राजनयिक तनाव के बीच पेंटागन के पूर्व अधिकारी का बयान किसी एक को चुनना पड़ा तो अमेरिका भारत को चुनेगा कनाडा का भारत के खिलाफ लड़ना एक चींटी के हाथी के खिलाफ लड़ने के बराबर - माइकल रुबिन

वाशिंगटन डीसी: भारत और कनाडा के बीच बढ़े राजनयिक तनाव के बीच पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रुबिन ने कहा है कि अगर संयुक्त राज्य अमेरिका को दोनों देशों के बीच किसी एक को चुनना पड़ा तो वह भारत को चुनेगा। माइकल रुबिन ने कहा कि भारत रणनीतिक रूप से कनाडा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है और कनाडा का भारत के खिलाफ लड़ना एक चींटी के हाथी के खिलाफ लड़ने के बराबर है। यही नहीं पेंटागन के पूर्व अधिकारी ने कहा कि जस्टिन ट्रूडो के आरोपों से कनाडा को भारत से ज्यादा खतरा है।

#WATCH | Washington, DC | On allegations by Canada, Michael Rubin, former Pentagon official and a senior fellow at the American Enterprise Institute says, "... I suspect that the United States doesn't want to be pinned in the corner to choose between 2 friends, but if we have to… pic.twitter.com/tlWr6C6p7e