अफगानिस्तान: पूर्व महिला सांसद मुर्सल नबीजादा और उनके बॉडीगार्ड की गोली मारकर हुई हत्या-भाई और अन्य गार्ड घायल, तालिबानी महिला शिक्षा बैन की कर चुकी थी आलोचना

काबुल:अफगानिस्तान के काबुल में पूर्व महिला सांसद मुर्सल नबीजादा और उनके बॉडीगार्ड को अज्ञात हमलावरों द्वारा गोली मार कर हत्या कर दी गई है। एसोसिएटेड प्रेस की अगर माने तो पुलिस ने बताया है कि जब यह घटना घटी है तब महिला घर में थी, ऐसे में हमलावरों ने घर में घुसकर गोलियां चलाई और दोनों की जान ले ली है।

आपको बता दें कि सांसद मुर्सल नबीजादा उन कुछ महिला सांसदों में शामिल थी जो 2021 में अफगानिस्तान आई थी और तालिबान के सत्ता संभालने के बाद से ही वह वहां रह रही थी। यही नहीं सांसद मुर्सल नबीजादा ने हाल में अफगानिस्तान में महिलाओं के पढ़ाई पर लगे बैन की भी आलोचना की थी और धमकी मिलने के बाद भी वह अफगानिस्तान छोड़ कर नहीं गई थी।

समाचार एजेंसी एसोसिएट्स प्रेस के अनुसार, मामले में बोलते हुए स्थानीय पुलिस प्रमुख मोल्वी हमीदुल्लाह खालिद ने बताया है कि पूर्व महिला सांसद मुर्सल नबीजादा और उनके बॉडीगार्ड पर शनिवार के रात तीन बजे हमला हुआ था जिसमें दोनों की मौत हो गई है। उनके अनुसार, इस हमले में मुर्सल नबीजादा के भाई और एक और गार्ड भी घायल हो गया है।

🖤 Mursal Nabizada, woman parliamentarian in #Afghanistan, was brutally killed alongside her bodyguard in her home, in #Kabul.



I am sad and angry and want the world to know! She was killed in darkness, but the #Taleban build their system of Gender Apartheid in full daylight. pic.twitter.com/7bCPYQpUZs