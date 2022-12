ईरान के FIFA World Cup 2022 से बाहर होने का जश्न मनाने पर ईरानी शख्स की सुरक्षाबलों ने गोली मारकर की हत्या, सरकार के खिलाफ हुए प्रदर्शन

Highlights ईरान के ह्यूमन राइट्स ने ट्वीट में लिखा- 'शख्स का नाम मेहरान समक था। रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षाबलों शख्स के सिर में गोली मार दी जब वह जश्न मना रहा था।

ईरानः फीफा विश्व कप से ईरान के बाहर होने के बाद जश्न मना रहे एक शख्स की ईरानी अधिकारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। ईरान ह्यूमन राइट्स इसकी जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर दी है। ओस्लो स्थित ग्रुप ईरान ह्यूमन राइट्स के मुताबिक, शख्स की हत्या बंदर-ए-अंजली में हुई। मालूम हो कि ग्रुप के अपने अंतिम मैच में अमेरिका से हारने के बाद ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए हैं।

ह्यूमन राइट्स ने ट्वीट में लिखा- 'शख्स का नाम मेहरान समक था। उसे राज्य बलों द्वारा सिर में गोली मार दी गई थी जब वह देश भर के कई लोगों की तरह कल रात बांदर अंजलि में फीफा विश्वकप 2022 में इस्लामिक रिपब्लिक की हार का जश्न मना रहा था।। वह महज 27 साल का था। '

His name was #MehranSamak. He was shot in the head by state forces when he went out to celebrate the Islamic Republic’s loss at #FIFAWorldCup2022 in Bandar Anzali last night like many across the country. He was just 27 years old.#مهسا_امینیpic.twitter.com/rfJuuODUiq