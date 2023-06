वीडियो: पीएम मोदी के स्वागत में एफआईए ने फहराया 250 फीट लंबा बैनर, न्यूयॉर्क के हडसन नदी पर ऐसे हुआ स्वागत

Highlights पीएम मोदी अमेरिका की चार दिवसीय यात्रा हैं। अमेरिका पहुंचने पर उनका काफी भव्य स्वागत हुआ है। इस दौरान उनके स्वागत में एक बैनर भी फहराया गया है।

वॉशिंगटन डीसी: पीएम मोदी अमेरिका की चार दिवसीय यात्रा हैं। ऐसे में जब वे मंगलवार को न्यूयॉर्क पहुंचे तो उनका बहुत ही शानदार तरीके से स्वागत हुआ था। बता दें कि FIA (फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन) ने उनका अनोखे तरीके से स्वागत किया है।

पीएम के स्वागत में एफआईए द्वारा न्यूयॉर्क के हडसन नदी पर 250 फीट लंबा बैनर फहराया गया है। इस बैनर को फहराने के लिए एक छोटे से प्लेन का सहारा लिया गया है जो प्रधानमंत्री के स्वागत का मैसेज फहरा रहा था। बता दें कि अमेरिका में पीएम मोदी आज संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे और इसके बाद वे वॉशिंगटन डीसी के लिए रवाना होंगे।

बता दें कि जब मंगलवार को पीएम मोदी अमेरिका पहुंचे थे तो वहां रह रहे प्रवासी भारतीयों द्वारा उनका जबरदस्त तरीके से स्वागत भी हुआ था। वे न्यूयॉर्क के अपनी यात्रा के दौरान होटल लोटे में ठहरे हुए है, जहां पर भारतीय प्रवासियों ने काफी गर्मजोशी से उनका वहां स्वागत किया है। यही नहीं होटल में "भारत माता की जय" के नारे भी लगे और वहां मौजूद लोगों द्वारा झंडे भी फहराए गए।

#WATCH | FIA (Federation of Indian Associations) flies a 250 feet long banner over the Hudson River, in New York to welcome Prime Minister Narendra Modi for his historic visit to the United States. pic.twitter.com/adtsQ0rpVN