इंग्लैंड में हिंदू मंदिर के बाहर प्रदर्शन, 200 से ज्यादा लोगों ने किया जमकर हंगामा, धार्मिक नारे लगाए गए

लंदन: इंग्लैंड के वेस्ट मि़डलैंड्स के स्मेथविक शहर में मंगलवार को एक हिंदू मंदिर के सामने 200 से ज्यादा लोगों ने जमकर हंगामा किया। माना जा रहा है कि प्रदर्शन और हंगामा करते ये लोग दूसरे समुदाय से थे। इस घटना के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें भीड़ दुर्गा भवन हिंदू सेंटर के पास जाती नजर आ रही है। इस दौरान कई अल्लाहू-अकबर के नारे लगाते भी सुने गए।

हालात बिगड़ते देख पुलिसकर्मियों ने कार्रवाई की कोशिस की। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों को दीवारों पर चढ़ते देखा गया।

Look at this 👇



First Leicester, now Smethwick. Where next?



Around 200 people marching towards the Durga Bhawan Hindu Centre.



It is clearly intimidating and frightening for local Hindus.



The security services need to crackdown on these anti-Hindu thugs. pic.twitter.com/okafSjDsaR