न्यूजीलैंड: केरमाडेक द्वीप समूह में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर मापी गई 7.1 तीव्रता

Highlights न्यूजीलैंड के केरमाडेक द्वीप समूह में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए है। रिक्टर स्केल पर इन झटकों को 7.1 मापी गई है। ऐसे में प्रशासन द्वारा यह चेतावनी दी गई है कि अगर झटके तेज व लंबे हुए तो वहां से निकल जाएं।

वेलिंग्टन: गुरुवार को न्यूजीलैंड के केरमाडेक द्वीप में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए है। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (यूएसजीएस) के अनुसार, यहां पर 7.1 की तीव्रता के भूपंक आए थे। ऐसे में झटके को देखते हुए अमेरिकी सुनामी चेतावनी प्रणाली द्वारा यहां पर सुनामी की चेतावनी जारी की गई थी।

इस चेतावनी के बाद न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी (एनईएमए) ने बयान जारी कर यह स्पष्ट किया कि देश में सुनामी को लेकर कोई खतरा नहीं है। भूकंप पर बोलते हुए एनईएमए ने एक ट्वीट भी किया है और कहा है कि अगर आगे चलकर भूकंप के झटके तेज या ज्यादा समय के लिए हो तो आप वहां से निकल जाए। वहीं लोकल मीडिया की अगर माने को यह पर सुबह के 7:38 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए है।

ऐसे में रॉयटर्स की एक खबर के मुताबिक, यूएसजीएस ने अनुमान लगाते हुए कहा है कि भूंकप धरती के सतह से 10 किमी नीचे उत्पन्न हुआ है। हालात को देखते हुए एनईएमए द्वारा एक ट्वीट भी किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि अगर द्वीप पर भूंकप तेज और काफी लंबे समय तक रहता है तो ऐसे में आप लोग वहां से निकल जाएं।

There is no tsunami threat to New Zealand following the M7.0 earthquake in the Southern Kermadec Islands.

Remember, if an earthquake is long or strong, get gone.

For more info about tsunami preparedness go to https://t.co/Gn7YO8831i