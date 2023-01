इंडोनेशिया में 6.1 तीव्रता का भूकंप, सुनामी की कोई चेतावनी जारी नहीं

Highlights इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप आने से सुनामी की चेतावनी जारी नहीं की गई। गंभीर नुकसान या हताहतों की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

जकार्ता: राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा में सोमवार को भारतीय समयानुसार तड़के 3.59 बजे 6.1 तीव्रता का भूकंप आया। इंडिया टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, भूकंप आने से सुनामी की चेतावनी जारी नहीं की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि गंभीर नुकसान या हताहतों की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

इससे पहले 21 नवंबर को 5.6 की तीव्रता वाले भूकंप में कम से कम 331 लोग मारे गए और पश्चिम जावा के सियानजुर शहर में लगभग 600 लोग घायल हो गए। यह सुलावेसी में 2018 में आए भूकंप और सूनामी के बाद से इंडोनेशिया में सबसे घातक था, जिसमें लगभग 4,340 लोग मारे गए थे। यही नहीं, गहरे समुद्र में आए भीषण भूकंप के प्रभाव से इस महीने की शुरुआत में पूर्वी इंडोनेशिया में कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई थीं।

