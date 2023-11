Earthquake in Nepal: जोरदार भूकंप ने नेपाल में मचाई तबाही; अब तक 70 लोगों की मौत, बढ़ सकता है आंकड़ा

काठमांडू:नेपाल में देर रात आए 6.4 तीव्रता के जोरदार भूकंप के बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 70 हो गई है। नेपाल उत्तर-पश्चिमी हिस्से में शुक्रवार देर रात 6.4 तीव्रता के भूकंप के कारण भारी जान-माल की हानि हुई है और आशंका जताई जा रही है कि मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है।

रुकुम पश्चिम में कम से कम 36 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि जजरकोट में 34 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। अधिकारियों के मुताबिक, मरने वालों की संख्या और बढ़ने की आशंका है।

न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए रुकुम पश्चिम के मुख्य जिला अधिकारी हरि प्रसाद पंत ने बताया कि कुम पश्चिम में कम से कम 36 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है, और मरने वालों की संख्या और बढ़ने की आशंका है। शनिवार सुबह भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और मलबे में फंसे लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है।

भूकंप के कारण देश में मरने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने मानवीय और भौतिक क्षति पर गहरा दुख व्यक्त किया है और तत्काल बचाव और राहत के लिए सभी 3 सुरक्षा एजेंसियों को तैनात किया है। पीएमो की ओर से एक्स पर पोस्ट कर मरने वालों के प्रति गहरा शोक जताया गया है।

