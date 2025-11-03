Afghanistan Earthquake: अफगानिस्तान में आया 6.2 तीव्रता का भयंकर भूकंप, कम से कम 7 लोगों की मौत; 150 से ज्यादा घायल

Earthquake in Afghanistan: अफगानिस्तान के सबसे बड़े शहरों में से एक में बचाव कार्य जारी रहने के कारण, मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है।

Earthquake in Afghanistan: भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान में तीव्र भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि लोगों में दहशत फैल गई और चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान में सोमवार सुबह 6.3 तीव्रता के भूकंप में कम से कम सात लोगों की मौत हो गई। स्थानीय स्वास्थ्य निदेशालय के हवाले से, रॉयटर्स ने बताया कि मज़ार-ए-शरीफ़ शहर में आए शक्तिशाली झटकों के कारण कुल 150 लोग घायल भी हुए हैं।

अफगानिस्तान के सबसे बड़े शहरों में से एक में बचाव कार्य जारी रहने के कारण, मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है।

सोमवार का भूकंप 6 तीव्रता के भूकंप के कुछ महीने बाद आया है जिसमें कम से कम 2,200 लोग मारे गए थे और इससे भी ज़्यादा घायल हुए थे।

शुरुआती रिपोर्टों में रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.2 बताई गई थी, जबकि अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कहा कि तीव्रता 6.3 थी। इसके अलावा, झटकों के बाद यूएसजीएस ने अपने पेजर सिस्टम में एक नारंगी अलर्ट जारी किया, जो दर्शाता है कि "बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने की संभावना है और आपदा संभावित रूप से व्यापक है।"

अफगानिस्तान में तबाही की तस्वीरों से सोशल मीडिया भर गया है, ऐसे में मज़ार-ए-शरीफ़ के एक घर का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गया है, जिसमें अफ़ग़ान शहर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। यूएसजीएस के अनुसार, भूकंप मज़ार-ए-शरीफ़ के पास 28 किलोमीटर (17.4 मील) की गहराई पर आया, जिसकी आबादी लगभग 523,000 है।

बचाव कार्य जारी रहने के बीच, रॉयटर्स ने बताया कि देश की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी ने कहा कि हताहतों और नुकसान का विवरण बाद में साझा किया जाएगा। सोशल मीडिया पर अन्य वीडियो में मलबे और गिरे हुए मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए क्षेत्र में किए जा रहे बचाव कार्य दिखाई दे रहे हैं।

एक्स पर साझा किए गए ऐसे ही एक वीडियो में, बचावकर्मी मलबे से शवों को निकालते और तबाही में फंसे अन्य लोगों की तलाश करते दिखाई दे रहे हैं।

अफगानिस्तान में पहले भी आया जानलेवा भूकंप

जानकारी के अनुसार, इससे पहले अगस्त में, अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान प्रशासन ने कहा था कि 6.0 तीव्रता के भूकंप में कम से कम 2,200 लोग मारे गए थे। तालिबान प्रवक्ताओं के अनुसार, पिछले अनुमानों के अनुसार, 1,400 लोग मारे गए और 3,000 से ज़्यादा घायल हुए। हालाँकि, बचाव अभियान जारी रहने के साथ यह आँकड़ा बढ़ता गया। भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के मिलन स्थल पर स्थित होने के कारण, यह स्थल-रुद्ध देश भूकंपों के प्रति संवेदनशील है।

इसके अलावा, काबुल में आने वाले कई भूकंप उथले होते हैं, जिससे सतह पर उच्च ऊर्जा निकलती है, जिससे भारी क्षति होती है।

