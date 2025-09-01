Earthquake in Afghanistan: अफगानिस्तान में 6.0 तीव्रता के भूकंप से तबाही, 250 से ज्यादा लोगों की मौत, 500 घायल

Earthquake in Afghanistan: अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में रविवार देर रात आए 6.0 तीव्रता के भूकंप में सैकड़ों लोगों के मारे जाने और कई अन्य के घायल होने की आशंका है। देश के सूचना मंत्रालय ने अनादोलु को बताया कि रविवार देर रात पूर्वी अफ़ग़ानिस्तान में आए 6.0 तीव्रता के भूकंप में 250 से ज़्यादा लोग मारे गए और 500 घायल हो गए।

अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) ने भूकंप को 1917 GMT पर दर्ज किया, जो जलालाबाद से 27 किलोमीटर पूर्व-उत्तर-पूर्व में 8 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था।

मंत्रालय के एक अधिकारी ने अनादोलु को बताया कि कुनार प्रांत के नूर गल, सावकी, वटपुर, मनोगी और चापा दारा ज़िलों में लोगों के हताहत होने की सूचना मिली है।

उन्होंने कहा कि मृतकों और घायलों की संख्या के आंकड़े अंतिम नहीं हैं क्योंकि अधिकारी अभी भी कई दूरदराज के इलाकों में स्थानीय निवासियों से संपर्क कर रहे हैं और सहायता दल पहुँच रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि सावकी ज़िले के देवा गुल और नूर गुल ज़िले के मज़ार दारा जाने वाली सड़कें भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हो गई हैं, जिससे बचाव दल को प्रभावित इलाकों तक पहुँचने में मुश्किल हो रही है।

स्थानीय लोगों ने इसे देश में आए सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक बताया।

अफ़ग़ानिस्तान के अंतरिम प्रशासन के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने पुष्टि की कि भूकंप में लोग हताहत हुए हैं।

उन्होंने एक्स पर लिखा, "दुख की बात है कि आज रात आए भूकंप से हमारे कुछ पूर्वी प्रांतों में जान-माल का नुकसान हुआ है।"

मुजाहिद ने कहा कि स्थानीय अधिकारी और निवासी बचाव कार्यों में लगे हुए हैं, और मध्य और आस-पास के प्रांतों से सहायता दल इलाके में पहुँच रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा, "लोगों की जान बचाने के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल किया जाएगा।"

यूएसजीएस के अनुसार, इस बड़े भूकंप के बाद, उसी क्षेत्र में 5.2 तीव्रता के कम से कम दो अन्य भूकंप भी आए।

Web Title: Earthquake in Afghanistan 6.0 magnitude more than 250 people killed 500 injured