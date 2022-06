'भारत क्यों मांगे माफी?', पैगंबर पर कथित विवादित बयान को लेकर बोले नीदरलैंड के सांसद- नूपुर शर्मा ने सच कहा

Highlights नीदरलैंड के एक सांसद गीर्ट विइल्डर्स ने ट्वीट कर नूपुर शर्मा का समर्थन जताया है। डच सांसद ने कहा कि नूपुर शर्मा ने जो कहा है वह सच है और लोगों को उनके साथ आना चाहिए।

नई दिल्ली: नूपुर शर्मा के एक टीवी डिबेट शो में पैगंबर मोहम्मद को लेकर दिए कथित विवादित बयान पर मचे हंगामे के बीच नीदरलैंड के एक सांसद उनके समर्थन में आ गए हैं। नूपुर शर्मा ने बतौर भाजपा प्रवक्ता टीवी डिबेट शो में पैगंबर को लेकर कुछ बातें कही थी। विवाद के बाद उन्हें भाजपा से निलंबित कर दिया गया और पार्टी सफाई दे रही है कि वह सभी धर्मों का सम्मान करती है।

वहीं, नीदरलैंड के एक सांसद गीर्ट विइल्डर्स (Geert Wilders) ने ट्वीट कर कहा कि तुष्टिकरण कभी काम नहीं आती और इससे स्थिति और बिगड़ जाती है। साथ ही सांसद ने कहा कि नूपुर शर्मा ने सच कहा है और लोगों को उनके साथ खड़ा होना चाहिए।

Appeasement never works. It’ll only make things worse. So my dear friends from India, don’t be intimidated by islamic countries. Stand up for freedom and be proud and steadfast in defending your politician #NupurSharma @NupurSharmaBJP who spoke the truth about Muhammad.

गीर्ट विल्डर्स ने एक और ट्वीट कर लिखा, 'यह हास्यास्पद है कि अरब और इस्लामी देश भारतीय राजनेता नूपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मुहम्मद के बारे में सच बोलने के लिए नाराज हैं। भारत माफी क्यों मांगे?'

It is ridiculous that Arab and Islamic countries are angered by Indian politician #NupurSharma@NupurSharmaBJP for speaking the truth about #ProphetMuhammad who indeed married Aisha when she was six years old and consumed the marriage when she was nine. Why does India apologize?