डोनाल्ड ट्रंप का यू-टर्न, भारत के साथ दोस्ती दोहराई, देखें वीडियो

By अंजली चौहान | Updated: September 6, 2025 07:53 IST2025-09-06T07:52:38+5:302025-09-06T07:53:53+5:30

Donald Trump News: डोनाल्ड ट्रम्प ने इससे पहले शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी की एक तस्वीर साझा करते हुए कहा था कि ऐसा लग रहा है कि "हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है"।

Donald Trump News: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए दिन अपने बयानों के लिए खबरों की सुर्खियों में बने रहते हैं। भारत पर टैरिफ लगाने के फैसले के बाद से ट्रंप आए दिन कोई न कोई बड़ा बयान देते रहते हैं। एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी दीर्घकालिक मित्रता दोहराई और उन्हें "एक महान प्रधानमंत्री" बताया। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि भारत और अमेरिका के बीच गहरे संबंधों को कोई खतरा नहीं है। मीडिया से बात करते हुए, ट्रंप ने किसी भी गंभीर तनाव की चिंताओं को खारिज करते हुए जोर देकर कहा कि भारत-अमेरिका संबंध "एक बहुत ही खास रिश्ता" बने हुए हैं।

ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है जब पीएम मोदी ने विदेश दौरे के दौरान रूसी राष्ट्रपति और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की थी। 

ट्रंप ने क्या कहा?

जब उनसे पूछा गया कि क्या वह भारत के साथ संबंधों को फिर से सुधारने के लिए तैयार हैं, तो ट्रंप ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, "मैं हमेशा ऐसा करूँगा। मैं हमेशा (प्रधानमंत्री) मोदी के साथ दोस्त रहूँगा। वह एक महान प्रधानमंत्री हैं। मैं हमेशा दोस्त रहूँगा, लेकिन मुझे इस समय वह जो कर रहे हैं, वह पसंद नहीं है।" हालाँकि, अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह बताने से परहेज किया कि मोदी के किन विशिष्ट कार्यों से उन्हें असंतोष हो रहा है।

ट्रंप ने इस बात पर ज़ोर दिया कि वैश्विक साझेदारों के बीच कभी-कभार असहमति होना स्वाभाविक है, लेकिन उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि "चिंता की कोई बात नहीं है।" उन्होंने तनाव को अस्थायी "क्षण" बताया जो भारत-अमेरिका संबंधों की मूल मजबूती को प्रभावित नहीं करते।

भारत और अन्य देशों के साथ अमेरिकी व्यापार वार्ता के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में, ट्रंप ने आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वार्ता अच्छी तरह आगे बढ़ रही है, और यह भी संकेत दिया कि चुनौतियों के बावजूद, प्रशासन का लक्ष्य निष्पक्ष और लाभकारी सौदे हासिल करना है।

ध्यान बदलते हुए, ट्रंप ने यूरोपीय संघ द्वारा गूगल पर भारी जुर्माना लगाने के हालिया फैसले पर निराशा व्यक्त की। इसे सीधे भारत से जोड़े बिना, बयान में आर्थिक दंड और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर उनके प्रभाव के बारे में उनकी व्यापक चिंताओं पर प्रकाश डाला गया। भारत पर अपने पोस्ट पर एक सवाल का जवाब देते हुए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, "मुझे निराशा हुई है कि भारत रूस से इतना तेल खरीदेगा। और मैंने उन्हें बताया कि मैंने भारत पर बहुत ऊँचा टैरिफ लगाया है - 50%। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे (भारतीय प्रधानमंत्री) मोदी के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, वह कुछ महीने पहले यहाँ आए थे, हम रोज गार्डन गए थे... हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी।"

कथित तौर पर भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता अभी भी विचाराधीन है, और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में आश्वस्त किया कि चिंता की कोई बात नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी वार्ताओं को धैर्य के साथ करने की आवश्यकता है, और कहा कि इनके लिए "कोई समय-सीमा नहीं" होती।

