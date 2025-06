"भारत-पाक युद्ध रोकने के लिए नहीं मिलेगा नोबेल पुरस्कार", जानें डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा?

Donald Trump: भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर का श्रेय लेने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर शांति वार्ता का क्रेडिट लेने की कोशिश की है। डोनाल्ड ट्रंप, जो खुदकों भारत-पाक के बीच तनाव कम करने की अहम कड़ी मानते हैं उनका मानना है कि उन्होंने शांति स्थापित की लेकिन इसके लिए उन्हें कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा।

दरअसल, ट्रंप ने कहा कि पिछले महीने दोनों देशों के बीच संभावित युद्ध को "रोकने" के लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया जाएगा।

भारत ने हाल ही में एक बैठक में बार-बार जोर दिया है कि भारत और वाशिंगटन के बीच युद्ध विराम प्रत्यक्ष सैन्य वार्ता का परिणाम था और वाशिंगटन को कभी भी मध्यस्थता के लिए नहीं बुलाया गया था।

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया, "मुझे भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोकने के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा। मुझे सर्बिया और कोसोवो के बीच युद्ध रोकने के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा, मुझे मिस्र और इथियोपिया के बीच शांति बनाए रखने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा और मुझे मध्य पूर्व में अब्राहम समझौते करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा।"

US President Donald Trump expresses his dismay for not getting the Noble Peace Prize for 'stopping the war' pic.twitter.com/QxTYH2fwAq