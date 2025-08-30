डोनाल्ड ट्रंप को लगा तगड़ा झटका, US कोर्ट ने टैरिफ को बताया अवैध, जानिए अब क्या होगा आगे...
By अंजली चौहान | Updated: August 30, 2025 07:36 IST2025-08-30T07:34:32+5:302025-08-30T07:36:07+5:30
Trump Tariff: वाशिंगटन डीसी स्थित संघीय सर्किट के लिए अमेरिकी अपील न्यायालय के 7-4 के निर्णय में ट्रम्प द्वारा "पारस्परिक" टैरिफ कहे जाने वाले टैरिफ की वैधता पर विचार किया गया।
Trump Tariff: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ज्यादा टैरिफ लगाने को अमेरिकी अदालत ने अवैध बताया है। अमेरिकी अपील अदालत ने ट्रंप प्रशासन को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का मौका देने के लिए टैरिफ को 14 अक्टूबर तक लागू रहने दिया।
वाशिंगटन, डीसी स्थित संघीय सर्किट के लिए अमेरिकी अपील अदालत के 7-4 के बहुमत वाले फैसले में, ट्रंप द्वारा अप्रैल में अपने व्यापार युद्ध के तहत लगाए गए "पारस्परिक" टैरिफ़ और फरवरी में चीन, कनाडा और मेक्सिको पर लगाए गए अलग-अलग टैरिफ की वैधता पर विचार किया गया। अपील अदालत का यह फैसला दो मामलों पर आधारित है - एक पाँच छोटे अमेरिकी व्यवसायों द्वारा और दूसरा 12 डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले अमेरिकी राज्यों द्वारा, जिन्होंने तर्क दिया कि अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (IEEPA) टैरिफ लगाने की अनुमति नहीं देता।
अदालती चुनौती में ट्रंप द्वारा लगाए गए अन्य टैरिफ शामिल नहीं हैं, जिनमें विदेशी स्टील, एल्युमीनियम और ऑटोमोबाइल पर लगाए गए शुल्क शामिल हैं, जो राष्ट्रपति ने वाणिज्य विभाग की जाँच के बाद लगाए थे, जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया था कि ये आयात अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं।
इसमें वे टैरिफ भी शामिल नहीं हैं जो ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में चीन पर लगाए थे और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उन्हें बरकरार रखा।
अब ट्रंप के टैरिफ का क्या होगा?
गौरतलब है कि अदालत के फैसले ने ट्रंप प्रशासन को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का समय दे दिया, जबकि मे ने टैरिफ को तुरंत रद्द करने का फैसला सुनाया था।
इसलिए, टैरिफ 14 अक्टूबर तक लागू रहेंगे ताकि ट्रंप प्रशासन को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का मौका मिल सके।
एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार, राष्ट्रपति ने इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की कसम खाई है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, "अगर इसे बरकरार रखा गया, तो यह फैसला सचमुच संयुक्त राज्य अमेरिका को बर्बाद कर देगा।"
सरकार ने तर्क दिया है कि अगर ट्रंप के टैरिफ रद्द कर दिए जाते हैं, तो उसे वसूले गए कुछ आयात कर वापस करने पड़ सकते हैं, जिससे अमेरिकी खजाने को भारी नुकसान होगा।
इस बीच, न्याय विभाग ने इस महीने एक कानूनी फाइलिंग में चेतावनी दी है कि टैरिफ को रद्द करने का मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए "वित्तीय बर्बादी" हो सकता है।