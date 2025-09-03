'भारत के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं लेकिन...', डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ का किया बचाव, जानें क्या बोले
By अंजली चौहान | Updated: September 3, 2025 09:02 IST2025-09-03T09:02:40+5:302025-09-03T09:02:44+5:30
Trump Tariff: डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत पर 50% का टैरिफ लगाने का फैसला किया है। इस फैसले के पीछे उन्होंने भारत पर लगे उच्च टैरिफ और व्यापार संबंधों को "एकतरफा" बताया है। मंगलवार को व्हाइट हाउस में ट्रंप ने भारत पर लगाए गए कुछ टैरिफ हटाने पर विचार कर रहे हैं, इस सवाल के जवाब में कहा, "नहीं, हमारे भारत के साथ अच्छे संबंध हैं।"
टैरिफ को लेकर भारत पर अपने आरोप दोहराते हुए, अमेरिकी राष्ट्रपति ने हार्ले-डेविडसन को अनुचित व्यापार का एक उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली ने "दुनिया में सबसे ज्यादा" टैरिफ लगाए, जबकि अमेरिका ने भारतीय सामानों को बिना किसी बाधा के अपने बाजार में आने दिया।
"We get along with India very well, but...": Trump defends 50% tariff, calls ties "one sided"— ANI Digital (@ani_digital) September 2, 2025
Read @ANI Story |https://t.co/uy7olpFs9L#DonaldTrump#Tariffs#USA#Indiapic.twitter.com/Yb93DZga31
उन्होंने हार्ले-डेविडसन का उदाहरण देते हुए कहा, "वे भारी मात्रा में सामान भेजते थे, आप जानते हैं, जो कुछ भी वे बनाते थे, उसे हमारे देश में भेजते थे, डालते थे। इसलिए वह यहाँ नहीं बनता था, जो एक नकारात्मक बात है। लेकिन हम कुछ भी नहीं भेजते थे क्योंकि वे हम पर 100% टैरिफ लगा रहे थे।"
ट्रंप ने आगे कहा, "हार्ले-डेविडसन, हार्ले-डेविडसन भारत में अपनी मोटरसाइकिल नहीं बेच सकती थी। मोटरसाइकिल पर 200% टैरिफ था। तो क्या हुआ? हार्ले-डेविडसन भारत गई और मोटरसाइकिल प्लांट बनाया और अब उन्हें टैरिफ नहीं देना पड़ेगा।"
27 अगस्त से, अमेरिका में भारतीय वस्तुओं पर 50% आयात शुल्क लग रहा है। नई दिल्ली ने ट्रंप के टैरिफ हमले की निंदा करते हुए इसे "अनुचित और अनुचित" बताया है।
इस बीच, ट्रंप ने कहा कि निचली अदालत द्वारा उनके कई टैरिफ को अवैध ठहराए जाने के बाद, वह सुप्रीम कोर्ट से "शीघ्र फैसला" लेने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा, "हमें लगता है कि हम कल सुप्रीम कोर्ट जाएँगे।"
इस टैरिफ से भारत और अमेरिका के बीच पिछले दो दशकों से बने रणनीतिक और व्यापारिक संबंधों पर नकारात्मक असर पड़ने की आशंका है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि इस विवाद का समाधान नहीं निकलता है तो दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है।