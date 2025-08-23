टैरिफ वॉर के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला, सर्जियो गोर को बनाया भारत में नया अमेरिकी राजदूत

August 23, 2025

US Ambassador To India:राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लंबे समय के सहयोगी सर्जियो गोर, जो वर्तमान में व्हाइट हाउस के राष्ट्रपति कार्मिक कार्यालय के निदेशक हैं, को भारत में अगले अमेरिकी राजदूत के रूप में नामित किया है।

US Ambassador To India:भारत के साथ टैरिफ को लेकर खींचतान के बीच अमेरिका ने अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत में अमेरिका का अगला राजदूत और दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामलों के लिए विशेष दूत नियुक्त किया है। 

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया पर यह घोषणा की। ट्रंप ने कहा, "मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि मैं सर्जियो गोर को भारत गणराज्य में अमेरिका का अगला राजदूत और दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामलों के लिए विशेष दूत नियुक्त कर रहा हूँ। राष्ट्रपति कार्मिक निदेशक के रूप में, सर्जियो और उनकी टीम ने रिकॉर्ड समय में हमारी संघीय सरकार के प्रत्येक विभाग में लगभग 4,000 अमेरिका फर्स्ट पैट्रियट्स की नियुक्ति की है - हमारे विभाग और एजेंसियाँ 95% से अधिक भर चुकी हैं।"

ट्रंप ने आगे कहा कि सर्जियो अपनी नियुक्ति की पुष्टि होने तक व्हाइट हाउस में अपनी वर्तमान भूमिका में बने रहेंगे। गोर 2025 से व्हाइट हाउस के राष्ट्रपति कार्मिक कार्यालय के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं।

कौन हैं सर्जियो गोर?

ट्रंप ने गोर के बारे में कहा, "सर्जियो एक अच्छे दोस्त हैं, जो कई वर्षों से मेरे साथ हैं। उन्होंने मेरे ऐतिहासिक राष्ट्रपति अभियानों पर काम किया, मेरी बेस्टसेलिंग पुस्तकें प्रकाशित कीं और हमारे आंदोलन का समर्थन करने वाले सबसे बड़े सुपर पैक्स में से एक का संचालन किया।"

गोर ने 2020 में ट्रंप के साथ काम करना शुरू किया, जब वे ट्रंप विक्ट्री फाइनेंस कमेटी के चीफ ऑफ स्टाफ थे। वे एमएजीए इंक के वरिष्ठ सलाहकार भी थे और ट्रंप के लिए एक राजनीतिक कार्रवाई समिति, राइट फॉर अमेरिका, का भी नेतृत्व किया था। उनका जन्म 1986 में उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हुआ था। उस समय यह सोवियत रूस का हिस्सा था। उन्होंने कुछ साल माल्टा में भी बिताए।

द न्यू यॉर्क पोस्ट के अनुसार, प्रशासन द्वारा नियुक्त कई लोगों की जाँच-पड़ताल करने के बावजूद, सुरक्षा मंज़ूरी के दस्तावेज़ जमा करने में देरी का कारण भी गोर ही थे। गोर का कथित तौर पर एलोन मस्क से भी टकराव हुआ था, और इसी वजह से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच संबंधों में दरार आई।

ट्रंप ने गोर की खूब प्रशंसा की और कहा, "अमेरिकी जनता से मिले अभूतपूर्व जनादेश को पूरा करने में राष्ट्रपति कार्मिक निदेशक के रूप में सर्जियो की भूमिका बेहद अहम रही है। दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले इस क्षेत्र के लिए, यह ज़रूरी है कि मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति हो जिस पर मैं पूरा भरोसा कर सकूँ कि वह मेरे एजेंडे को पूरा करेगा और अमेरिका को फिर से महान बनाने में हमारी मदद करेगा।"

