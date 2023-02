अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताते हुए अमेरिकी सांसद ने विधेयक किया पेश, चीन की जमकर आलोचना

Highlights अमेरिकी संसद में अरुणाचल प्रदेश को लेकर विधेयक किया गया पेश अमेरिका के दो सांसदों वे मिलकर इस विधेयक को पेश किया अमेरिका अरुणाचल प्रदेश का भारत का अभिन्न हिस्सा मानता है

वॉशिंगटन:भारत का पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश और चीन के सीमा विवाद का मुद्दा अब अमेरिकी संसद में भी उठ गया है। अमेरिका के दो सांसदों ने अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर भारत का समर्थन करते हुए संसद में द्विदलीय विधेयक को पेश किया है। इस विधेयक में पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल को भारत का अभिन्न अंग बताया गया है और चीन की कड़ी निंदा की है। दरअसल, यह विधेयक ओरेगोन से सांसद जेफ मर्कले और बिल हागेर्टी ने पेश किया है। हाल के दिनों में भारत और चीन की सीमा पर जो विवाद हुआ उसका संज्ञान लेते हुए दोनों अमेरिकी सांसदों ने इस विधेयक को पेश किया है।

US lawmakers introduce bipartisan bill reaffirming Arunachal Pradesh as integral part of India



