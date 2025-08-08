ट्रंप के 50% टैरिफ़ के झटके से बचने के लिए पीएम मोदी के पास 19 दिन, भारत के पास क्या हैं विकल्प?
By रुस्तम राणा | Updated: August 8, 2025 15:09 IST2025-08-08T15:09:42+5:302025-08-08T15:09:42+5:30
डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए इस दंड का उद्देश्य मास्को की तेल आय को कम करना और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को युद्धविराम के लिए मजबूर करना है। ये बढ़े हुए टैरिफ 21 दिन बाद, 27 अगस्त से लागू होंगे।
नई दिल्ली: यूक्रेन विवाद को लेकर रूस पर दबाव बनाने की अमेरिका की नई कोशिशों के बीच भारत अचानक निशाने पर आ गया है। 6 अगस्त को, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी टैरिफ को मौजूदा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की घोषणा की, जिसमें नई दिल्ली द्वारा रूसी तेल की निरंतर खरीद का हवाला दिया गया।
भारत ने इस कदम पर पलटवार करते हुए इसे "अनुचित" और "अनुचित" बताया। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए इस दंड का उद्देश्य मास्को की तेल आय को कम करना और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को युद्धविराम के लिए मजबूर करना है। ये बढ़े हुए टैरिफ 21 दिन बाद, 27 अगस्त से लागू होंगे।
गुरुवार को एक ताज़ा टिप्पणी में, ट्रंप ने टैरिफ़ का मुद्दा सुलझने तक भारत के साथ व्यापार वार्ता की संभावना से इनकार किया है। ओवल ऑफिस में ट्रंप से जब पूछा गया कि क्या भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ़ लगाने की घोषणा के बाद उन्हें भारत के साथ व्यापार वार्ता में वृद्धि की उम्मीद है, तो उन्होंने कहा, "नहीं, जब तक यह मुद्दा सुलझ नहीं जाता, तब तक नहीं।"
भारत के लिए आगे क्या है?
गुरुवार को, भारत के विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंधों के सचिव, दम्मू रवि ने संवाददाताओं से कहा कि अमेरिकी टैरिफ वृद्धि में "तर्क का अभाव" है। उन्होंने कहा, "यह एक अस्थायी विचलन है, एक अस्थायी समस्या है जिसका देश को सामना करना पड़ेगा, लेकिन समय के साथ, हमें विश्वास है कि दुनिया इसका समाधान खोज लेगी।"
उन्होंने यह भी संकेत दिया कि भारत अपनी वैश्विक साझेदारियों को पुनर्संतुलित करने का प्रयास कर सकता है। भारतीय अधिकारी ने कहा कि जब भी किसी देश को टैरिफ "दीवारों" का सामना करना पड़ता है, तो वह नए बाज़ारों की तलाश करता है जहाँ वह व्यापार कर सके, और मध्य पूर्व, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिण एशिया उन क्षेत्रों में शामिल हैं जिन पर भारत ध्यान केंद्रित करेगा। उन्होंने कहा, "यदि अमेरिका को निर्यात करना कठिन हो जाता है, तो आप स्वतः ही अन्य अवसरों की तलाश करेंगे।"
दम्मू रवि ने मीडिया को दिए अपने बयान में कहा, "समान विचारधारा वाले देश ऐसे सहयोग और आर्थिक जुड़ाव की तलाश करेंगे जो सभी पक्षों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी हो।"