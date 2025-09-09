Congo: लोगों को किया इकट्ठा और काट डाला?, 60 लोगों की हत्या, जीवित व्यक्ति ने हादसे के बयान करते ही हुआ बेहोश
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 9, 2025 15:31 IST2025-09-09T15:21:42+5:302025-09-09T15:31:57+5:30
पूर्वी कांगो में विद्रोहियों द्वारा रात भर किए गए हमले में कम से कम 60 लोग मारे गए।
गोमाः पूर्वी कांगो में इस्लामिक स्टेट से संबद्ध विद्रोही समूह द्वारा रात भर किए गए हमले में कम से कम 60 लोग मारे गए हैं। अधिकारी ने कहा कि उत्तरी किवु के नतोयो में एक दफ़नाने के लिए इकट्ठा हुए निवासियों को गोलियों से भून डाला। एलाइड डेमोक्रेटिक फ़ोर्स ने यह हमला किया। एडीएफ के हमले में लगभग 60 लोगों की मौत हुई है। लेकिन अंतिम संख्या की घोषणा जल्द की जाएगी।
लोगों को एक जगह इकट्ठा होने के लिए कहा और काटना शुरू कर दिया। मैंने लोगों की चीखें सुनीं और मैं बेहोश हो गया। दफ़नाने के समय मौजूद एक जीवित व्यक्ति ने एपी को बताया कि इस हादसे का बयान नहीं कर सकता। लुबेरो क्षेत्र के स्थानीय प्रशासक कर्नल एलेन कीवेवा ने कहा कि अभी-अभी सिर काटे गए लोगों की संख्या गिनने के लिए अधिकारी को तैनात किया है।