चमत्कार! अमेजन के घने जंगल में दो हफ्ते पहले हुई विमान दुर्घटना में बचा नवजात सहित चार बच्चे जिंदा मिले, एक मई को हुआ था हादसा

By विनीत कुमार | Published: May 18, 2023 11:19 AM

कोलंबिया में इसी महीने की शुरुआत में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। अमेजन वर्षावन क्षेत्र में हुए इस हादस में तीन व्यस्क लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। वहीं, इसमें सवार चार बच्चों को सुरक्षित खोज निकाला गया है।

प्रतिकात्मक तस्वीर

Next