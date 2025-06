Colorado 'terror attack': गाजा में इज़रायली बंधकों के लिए आयोजित रैली पर एक व्यक्ति द्वारा बमबारी करने से 6 लोग घायल

Colorado 'terror attack': बीते रविवार को कोलोराडो के बोल्डर में आयोजित एकजुटता मार्च में एक हिंसक हमले ने बाधा उत्पन्न की। इस मार्च का उद्देश्य गाजा में बंधक बनाए गए इजरायली लोगों के लिए जागरूकता फैलाना था। हमलावर की पहचान 45 वर्षीय मिस्र के नागरिक मोहम्मद सबरी सोलिमन के रूप में हुई है। उसने मोलोटोव कॉकटेल और एक अस्थायी फ्लेमेथ्रोवर का इस्तेमाल किया, जिससे छह लोग घायल हो गए। एफबीआई ने इस घटना को "लक्षित आतंकवादी हमला" करार दिया है।

अधिकारियों ने कोलोराडो स्प्रिंग्स के 45 वर्षीय मोहम्मद सबरी सोलिमन को गिरफ़्तार किया, जिसे कथित तौर पर भीड़ में आग लगाने वाला उपकरण फेंकते समय “फ़्री फ़िलिस्तीन” चिल्लाते हुए सुना गया था। एफ़बीआई ने सोलिमन की पहचान की पुष्टि की, लेकिन कहा कि रविवार रात तक कोई औपचारिक आरोप दर्ज नहीं किया गया था।

67 से 88 वर्ष की आयु के छह पीड़ित, “रन फॉर देयर लाइव्स” का हिस्सा थे, जो गाजा में बंधक बनाए गए इजरायली बंधकों की ओर ध्यान आकर्षित करने वाला एक साप्ताहिक आयोजन था। दो को गंभीर रूप से जले हुए अवस्था में डेनवर अस्पताल ले जाया गया, जबकि चार अन्य का स्थानीय स्तर पर इलाज किया गया।

न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, गवाहों ने बताया कि आग की लपटें फैलने और पीड़ितों के जलते हुए कपड़े उतार दिए जाने के कारण वहां अफरा-तफरी और भ्रम की स्थिति पैदा हो गई।

The FBI and local law enforcement report that they are responding to a possible terror attack targeting Israeli supporters in Boulder, Colorado. Bystanders report that some kind of “incendiary device” was thrown at the group by a unidentified male, setting several of them on fire… pic.twitter.com/ta71ud8VCr