वीडियो: पीपीई किट पहने 2 चीनी स्वास्थ्य अधिकारी एक युवक के साथ कर रहे है जबरदस्ती, क्वारंटाइन सेंटर ले जाने के लिए की जा रही है धक्का-मुक्की- दावा

Highlights सोशल मीडिया पर चीन का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में दो चीनी स्वास्थ्य अधिकारी को एक युवक के साथ जबरदस्ती करते हुए देखा गया है। दावा यह किया जा रहा है कि अधिकारी इसे क्वारंटाइन सेंटर ले जाने के लिए थक्का-मुक्की कर रहे है।

बीजिंग: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें एक चीनी नागरिक को जबरदस्ती करते हुए देखा गया है। वीडियो को लेकर यह दावा किया गया है कि चीनी स्वास्थ्य अधिकारी एक युवक को उसके घर से पकड़ कर ले जाते हुए दिख रहे है।

दावा यह है कि यह शख्स किसी कोरोना मरीज का करीब में रह रहा था और ऐसे में एहतिहादन उसे भी क्वारंटाइन करवाने के लिए ले जाया जा रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने भी इसकी खूब आलोचना की है।

सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें पीपीई किट पहने दो चीनी स्वास्थ्य अधिकारी एक युवक को उसके घर से जबरदस्ती खींच कर ले जाते हुए देखे गए है। वीडियो में यह देखा गया है कि युवक अपने घर से जाना नहीं चाहता है लेकिन अधिकारी उसके साथ धक्का-मुक्की कर रहे है और उसे जबरदस्ती ले जा रहे है।

In China, a man is physically dragged out of his home by hazmat-cold Chinese authorities after he allegedly refused to go to a quarantine facility. Thoughts 💭? #pressplay🎥 pic.twitter.com/uLL3J46NhG