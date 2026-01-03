China News: रूह कंपा देने वाली घटना, भूत भगाने के चक्कर में मां ही बनी बेटी की कातिल; मिली जेल की सजा

China News: भारत का पड़ोसी देश चीन से दुखद खबर सामने आई है, जहां मां पर बेटी की हत्या का आरोप लगा है। इस घटना के बारे में अधिकारियों ने बताया कि दक्षिणी चीन की एक कोर्ट ने एक महिला को सस्पेंडेड जेल की सज़ा सुनाई है, जिसने घर पर "भूत भगाने" की रस्म करते समय गलती से अपनी बेटी को मार डाला था।

एक रिपोर्ट के अनुसार, ग्वांगडोंग प्रांत के शेन्ज़ेन की कोर्ट ने जुलाई में ली नाम की महिला को 4 साल के लिए सस्पेंडेड 3 साल की जेल की सज़ा सुनाई। उसकी बड़ी बेटी, जिसने इस रस्म में हिस्सा लिया था, उसे भी यही सज़ा मिली। यह फैसला जुलाई में लापरवाही से हत्या के आरोप में सुनाया गया था।

प्रॉसिक्यूटर ने बताया कि ली और उसकी दोनों बेटियां टेलीपैथी और भूत-प्रेत जैसी अंधविश्वासी बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थीं। उन्हें यकीन था कि उन पर शैतान हमला कर रहे हैं और उनकी "आत्माएं बिक गई हैं"। पिछले साल दिसंबर में, छोटी बेटी, जिसका सरनेम ज़ी था, ने अचानक कहा कि उस पर भूत सवार हो गया है और उसने अपनी मां और बहन से उस पर भूत भगाने की रस्म करने को कहा।

रस्म के दौरान, दोनों ने उस जवान लड़की की छाती पर ज़ोर लगाया और उल्टी करवाने के लिए उसके गले में पानी डाला। एक समय पर, छोटी बेटी ने कथित तौर पर कहा कि रस्म असर कर रही है और उन्हें इसे जारी रखने के लिए कहा। हालांकि, अगली सुबह, परिवार के दूसरे सदस्यों ने उसे बेजान पाया और उसके मुंह से खून निकल रहा था और उन्होंने पुलिस को बुलाया।

मेडिकल कर्मचारियों ने उसे मौके पर ही मृत घोषित कर दिया। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि हालांकि मां और बहन का मारने का कोई इरादा नहीं था और उन्हें लगता था कि वे मदद कर रही हैं, लेकिन उनके कामों की वजह से ही पीड़ित की मौत हुई, जो लापरवाही थी। सज़ा सुनाते समय अधिकारियों के साथ उनके सहयोग और पछतावे को ध्यान में रखा गया।

भूत भगाने की रस्म क्या है?

ब्रिटानिका के अनुसार, भूत भगाने की रस्म बुरी आत्माओं को किसी चीज़, जगह या व्यक्ति को छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए की जाने वाली एक प्रार्थना है।

यह पारंपरिक प्रथा मिस्र और बेबीलोन जैसी प्राचीन सभ्यताओं से चली आ रही है। पुराने समय में लोग बुरी आत्माओं और राक्षसों को भगाने के लिए मंत्रों और प्रार्थनाओं का इस्तेमाल करते थे। यह प्रथा सिर्फ़ ऐतिहासिक समय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह कई संस्कृतियों में भी पाई जाती है। ईसाई धर्म में, भूत भगाने की रस्में मुख्य रूप से कैथोलिक पादरी और प्रोटेस्टेंट पादरियों द्वारा की जाती हैं।

EBSCO की रिपोर्ट बताती है कि 1970 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में "द एक्सोरसिस्ट" उपन्यास और फ़िल्म के रिलीज़ होने के बाद इस प्रथा में एक बड़ा उछाल देखा गया था। इसलिए, सांस्कृतिक घटनाएँ अंधविश्वासी प्रथाओं को प्रभावित करती हैं।



