चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अधिवेशन में बोले शी जिनपिंग- हांगकांग पर पूरा नियंत्रण हासिल हुआ, ताइवान को लेकर भी प्रतिबद्ध

Highlights चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी का सप्ताह भर चलने वाला अधिवेशन आज से शुरू। शी जिनपिंग ने सत्र की शुरुआत करते हुए कहा- हांगकांग ने अराजकता से शासन की ओर बड़ा बदलाव हासिल कर लिया है। सप्ताह भर चलने वाले इस अधिवेशन का समापन 22 अक्टूबर को होगा, शी जिनपिंग का रिकॉर्ड तीसरी बार राष्ट्रपति बनना लगभग तय।

बीजिंग: चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) की आज से शुरू हुई अगले एक हफ्ते तक चलने वाले अधिवेशन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दावा किया कि हॉन्ग कॉन्ग पर पूरा नियंत्रण हो चुका है। बीजिंग में हो रहे इस अधिवेशन में हिस्सा ले रहे कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों के सामने जिनपिंग ने कहा, 'हांगकांग में स्थिति ने अराजकता से शासन की ओर एक बड़ा बदलाव हासिल कर लिया है।'

China has also waged a major struggle against Taiwan separatism and is determined and able to oppose territorial integrity, Chinese President Xi Jinping said: Reuters https://t.co/HsE3SKC8ec