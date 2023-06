यूक्रेन युद्ध के लिए रूस को हथियार नहीं भेजेगा चीन, यूएस के विदेशमंत्री एंटनी ब्लिंकन बोले

Highlights ब्लिंकन ने चीन की अपनी दो दिवसीय यात्रा के अंतिम दिन सोमवार को चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात दोनों देशों के तनावपूर्ण संबंधों के बीच हुई दोनों नेताओं की इस व्यापक बातचीत में ‘‘कुछ विशेष मामलों’’ पर समझौता हुआ

नई दिल्ली: अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सोमवार को कहा कि उन्हें चीन से आश्वासन मिला है कि वह यूक्रेन में लड़ने के लिए रूस को हथियार खत्म नहीं करेगा। एंटनी ब्लिंकेन ने निजी चीनी कंपनियों की हरकतों पर भी चिंता जताई। ब्लिंकन ने दो दिनों की बातचीत के बाद संवाददाताओं से कहा, "हमें और अन्य देशों को चीन से आश्वासन मिला है कि वह यूक्रेन में इस्तेमाल के लिए रूस को कानूनी सहायता नहीं देगा।" ब्लिंकन ने कहा, "यह एक महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता है, एक महत्वपूर्ण नीति है, और हमने अभी इसका खंडन करने के लिए कुछ भी नहीं देखा है।"

अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चीन की अपनी दो दिवसीय यात्रा के अंतिम दिन सोमवार को चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात की, जिसके बाद शी ने कहा कि दोनों देशों के तनावपूर्ण संबंधों के बीच हुई दोनों नेताओं की इस व्यापक बातचीत में ‘‘कुछ विशेष मामलों’’ पर समझौता हुआ।

शी ने कहा कि चीन के शीर्ष राजनयिक एवं विदेश मामलों के निदेशक वांग यी और विदेश मंत्री छिन कांग ने ब्लिंकन के साथ वार्ताओं को स्पष्ट एवं गहन बताया। चीन के सरकारी समाचार चैनल ‘सीजीटीएन’ ने शी के हवाले से कहा कि चीनी पक्ष ने अपना रुख स्पष्ट किया और दोनों पक्षों ने ‘‘उस आपसी समझ को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई, जिसपर मैं और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन बाली में पहुंचे थे।’’

