China: एक बार फिर कोरोना का कहर बरपा, लाशों का अंबार लगा, एक्सपर्ट बोले लाखों लोगों की हो सकती है मौत

Highlights चीन ने कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। चीन के बीजिंग में महामारी का प्रभाव ज्यादा है। श्मशान घाट में बढ़ी शवों की संख्या।

बीजिंग: चीन में अचानक से एक बार फिर से कोरोना के मामले बहुतायत में सामने आ रहे हैं। चीन के अस्पताल का एक वीडियो साझा करते हुए वैज्ञानिक एरिक फीगल-डिंग ( Eric Feigl-Ding) ने बताया कि चीन में अस्पताल की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। उनका अनुमान है कि अगले 90 दिनों में चीन के 60 प्रतिशत से अधिक और दुनियाभर की 10 प्रतिशत आबादी के संक्रमित होने की संभावना है और लाखों लोगों की मौत भी हो सकती है।

⚠️THERMONUCLEAR BAD—Hospitals completely overwhelmed in China ever since restrictions dropped. Epidemiologist estimate >60% of 🇨🇳 & 10% of Earth’s population likely infected over next 90 days. Deaths likely in the millions—plural. This is just the start—🧵pic.twitter.com/VAEvF0ALg9