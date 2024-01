China landslide: चीन के पर्वतीय क्षेत्र में भूस्खलन, 47 लोग दबे, राहत और बचाव कार्य तेज, 500 लोग को बचाया

Highlights दक्षिण पश्चिम चीन के पर्वतीय युन्नान प्रांत में सोमवार तड़के भूस्खलन में 47 लोग दब गए। लापता लोगों की तलाश एवं बचाव कार्य जारी है। 18 मकानों में दबे पीड़ितों की तलाश की जा रही है।

China landslide: चीन से बड़ी खबर आ रही है। दक्षिण पश्चिमी चीन के पर्वतीय क्षेत्र में भूस्खलन में 47 लोग दब गए हैं। राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। चीन के शिन्हुआ न्यूज ने कहा कि युन्नान में सोमवार तड़के भूस्खलन हुआ। घटनास्थल के दृश्यों में बचावकर्मी मलबे में खोज करते दिख रहे हैं। क्षेत्र में 500 से अधिक लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया।

A landslide in the mountains of southwest China has buried 44 people, reports AP