'जासूसी गुब्बारा' मार गिराए जाने पर भड़का चीन, अमेरिका को दी अंजाम भुगतने की धमकी

Highlights अमेरिका द्वारा गुब्बारे को मार गिराए जाने को लेकर चीन ने असंतोष और विरोध जताया है। चीन ने अपने बयान में कहा कि वह आगे जरूरी प्रतिक्रिया देने का अधिकार सुरक्षित रखता है। अमेरिकी सेना के विमान F-22 से दागे गए मिसाइल ने अटलांटिक महासागर के ऊपर 'जासूसी गुब्बारे' को मार गिराया।

बीजिंग: चीन ने अपने गुब्बारे को अमेरिका द्वारा मार गिराए जाने को लेकर कड़ा असंतोष और विरोध जताया है। साथ ही अमेरिका को इसका अंजाम भुगतने की धमकी भी दी है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के हवाले से ये जानकारी दी गई है। अमेरिकी क्षेत्र में पहुंचे गुब्बारे को चीन असैन्य इस्तेमाल वाला बताता रहा है।

चीन ने कहा था कि इसका उपयोग मुख्य रूप से मौसम संबंधी अनुसंधान के लिए किया जाता है और दिशा भटककर ये अमेरिकी वायुक्षेत्र में दाखिल हो गए थे। वहीं अमेरिका ने इसे चीन का जासूसी गुब्बारा बताया था। इसे लेकर दोनों देशों के बीच बयानबाजी भी चल रही थी। इसी बीच शनिवार को अमेरिका ने अटलांटिक महासागर के ऊपर चीनी गुब्बारे को मार गिराया।

ग्लोबल टाइम्स ने बताया कि चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा था कि चीन चाहता है कि अमेरिका इस घटना को शांत, पेशेवर और संयमित तरीके से संभाले। चीन ने उसके 'असैन्य मानवरहित यान' के खिलाफ बल प्रयोग पर कड़ी आपत्ति जताई और अमेरिका को इसके अंजाम भुगतने की धमकी भी दी।

चीन ने कहा कि वह अपने वैध अधिकारों और हितों की दृढ़ता से रक्षा करेगा और आगे जरूरी प्रतिक्रिया देने का अधिकार सुरक्षित रखता है। चीनी विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा था कि अमेरिका में देखा गया एक मानव रहित गुब्बारा असैन्य कार्यों के लिए था जो अपने नियोजित रास्ते से भटक गया था।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने शनिवार को कहा कि चीन के एक जासूसी गुब्बारे को सफलतापूर्वक मार गिराया गया है। मैरीलैंड में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पेंटागन को 'जितनी जल्दी हो सके' गुब्बारे को शूट करने का आदेश दिया गया।

⚡️ The US military had shot down #Chinesespyballoon over the Atlantic Ocean.



Chinese Foreign Ministry responds, We express strong dissatisfaction and protest. US overreacted. We reserve the right to respond to America's downing of the peaceful baloon. pic.twitter.com/yfr70cukiN