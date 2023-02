संकट में घिरे पाकिस्तान के लिए राहत, कंगाल होने से बचाने के लिए चीन कर्ज देने को तैयार, इसी हफ्ते मिलेंगे पैसे

Highlights चाइना डेवलपमेंट बैंक से पाकिस्तान को मिलेगा 700 मिलियन डॉलर का कर्ज। पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने की घोषणा, कर्ज के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। डार के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (एसबीपी) को इस सप्ताह पैसा मिलने की उम्मीद है।

इस्लामाबाद: वित्तीय संकट और खराब अर्थव्यवस्था के संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए चीन से राहत की खबर आई है। दरअसल, पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने बुधवार को बताया कि चाइना डेवलपमेंट बैंक (सीडीबी) ने पाकिस्तान के लिए 700 मिलियन डॉलर (57,977,853,500.00, भारतीय रुपये में) के ऋण को मंजूरी दे दी है और इस संबंध में सभी औपचारिकताएं भी पूरी कर ली गई हैं। डार ने ट्विटर पर लिखा, 'स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (एसबीपी) को इस सप्ताह पैसा मिलने की उम्मीद है, जो देश के घटते विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने में मदद करेगा।'

Formalities completed and Board of China Development Bank has approved the facility of US $ 700 million for Pakistan. This amount is expected to be received this week by State Bank of Pakistan which will shore up its forex reserves!