China COVID Case: चीन में कोरोना से कोहराम, दिसंबर की शुरुआत से कोविड-19 से लगभग 60000 लोगों की मौत

Highlights यात्रियों को कोरोना वायरस जांच की ‘नेगेटिव रिपोर्ट’ प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं, मास्क लगाने की भी सिफारिश की है। यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा की सलाह पर यह निर्णय किया गया है।

बीजिंगः चीन ने डेटा जारी करने में विफलता की शिकायतों के बाद दिसंबर की शुरुआत से कोविड-19 से लगभग 60000 लोगों की मौत की सूचना दी है। एपी की रिपोर्ट में दावा किया गया है। कई देशों ने चीन से आने वाले यात्रियों के लिए कोविड-19 की जांच को अनिवार्य बनाया है।

महामारी की स्थिति पर आंकड़े जारी करने में सरकार की विफलता को लेकर की जा रही आलोचनाओं के बाद यह कदम सामने आया है। सरकार के अनुसार मरने वालों में सांस संबंधी दिक्कत के कारण 5,503 लोगों और कोविड-19 के साथ अन्य बीमारियों के चलते 54,435 लोगों की मौत हुई है।

चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने कहा कि ये मौत अस्पतालों में हुईं। इससे यह संभावना भी है कि घरों में भी लोगों की मौत हुई होगी। चीन सरकार ने महामारी रोधी कदमों को अचानक हटाने के बाद दिसंबर की शुरुआत में कोविड-19 के मामलों और इससे होने वाली मौतों का आंकड़ा देना बंद कर दिया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन से इस बारे में अधिक जानकारी देने को कहा था।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के यूरोप कार्यालय के निदेशक हंस क्लूज ने कहा है कि चीन में कोरोना वायरस के प्रसार के बावजूद फिलहाल यूरोपीय क्षेत्र में बड़े स्तर पर संक्रमण फैलने का कोई खतरा नहीं है। क्लूज ने कहा कि यह विश्लेषण चीन से डब्ल्यूएचओ को मिले आंकड़ों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए देश से और अधिक तथा नियमित सूचनाओं की जरूरत होगी।

China reports almost 60,000 COVID-related deaths since early December after complaints about failure to release data, reports AP