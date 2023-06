चीन ने दिखाई हेकड़ी, यूएन में 26/11 हमले में शामिल आतंकी को भारत-अमेरिका के ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के प्रस्ताव पर लगाया वीटो

नई दिल्ली:चीन ने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी साजिद मीर को वैश्विक आतंकवादी के रूप में 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों में शामिल होने के लिए संयुक्त राष्ट्र में भारत और अमेरिका के प्रस्ताव को वीटो लगाकर रोक दिया है। अमेरिका ने साजिद मीर पर 5 मिलियन डॉलर का इनाम रखा हुआ है। आतंकवादी साजिद मीर 26/11 के हमलों में वांछित है। पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) ने आतंकियों को मुंबई भेजकर इन हमलों को अंजाम दिया था।

China blocks proposal by India, the US at the United Nations to designate Lashkar-e-Tayyiba terrorist Sajid Mir, wanted for his involvement in the 26/11 Mumbai terrorist attacks, as a global terrorist. pic.twitter.com/7zf4iscwte