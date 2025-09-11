चार्ली किर्क को यूएस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'मेडल ऑफ फ्रीडम' से किया जाएगा सम्मानित, ट्रंप का ऐलान

वाशिंगटन डीसी: डोनाल्ड ट्रंप ने दिवंगत दक्षिणपंथी कार्यकर्ता और प्रभावशाली व्यक्ति चार्ली किर्क, जो उनके लंबे समय से सहयोगी थे, को संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित करने की घोषणा की है। 31 वर्षीय चार्ली किर्क की बुधवार को यूटा में एक कार्यक्रम में बोलते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई।

राष्ट्रपति ट्रंप ने गुरुवार को पेंटागन में एक कार्यक्रम के दौरान कहा, "चार्ली अपनी पीढ़ी के दिग्गज थे, स्वतंत्रता के चैंपियन और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा थे।" समाचार आउटलेट फॉक्स द्वारा साझा किए गए वीडियो फीड के अनुसार, उन्होंने कहा, "मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि चार्ली की आवाज और साहस, जो उन्होंने अनगिनत लोगों, विशेषकर युवाओं के दिलों में डाला है, हमेशा जीवित रहेगा।"

यह घोषणा तब हुई जब एफबीआई अधिकारियों ने अभी तक अज्ञात हत्यारे के बारे में मीडिया के साथ अपडेट साझा किए। एजेंसी के अधिकारियों ने कहा कि उनके पास उसकी तस्वीरें हैं और हत्या में इस्तेमाल की गई "उच्च-शक्ति वाली राइफल" भी मिल गई है।

कर्क को यूटा वैली विश्वविद्यालय में अपने 'टर्निंग पॉइंट यूएसए' एडवोकेसी समूह के साथ एक छात्र-प्रायोजित आउटडोर कार्यक्रम में बोलते समय गोली मार दी गई। गर्दन में गोली लगने के बाद, उन्हें टिम्पानोगोस क्षेत्रीय अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने कुछ घंटों बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

ट्रंप ने इसके तुरंत बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया: "महान, और यहाँ तक कि महान, चार्ली किर्क का निधन हो गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में युवाओं के दिल को चार्ली से बेहतर कोई नहीं समझ सकता था। सभी, खासकर मैं, उन्हें प्यार और सम्मान देते थे, और अब, वह हमारे बीच नहीं हैं। मेलानिया और मेरी संवेदनाएँ उनकी खूबसूरत पत्नी एरिका और परिवार के साथ हैं। चार्ली, हम तुमसे प्यार करते हैं!"

किर्क एक शीर्ष पॉडकास्टर भी थे, उन्होंने खुद को एक "संस्कृति योद्धा" के रूप में पहचाना, और 2024 के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के समर्थकों को बड़ी संख्या में वोट देने के लिए प्रेरित करने के प्रयासों का नेतृत्व किया था, जिसमें ट्रंप जीते थे।

