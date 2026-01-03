काराकस में विमान और विस्फोट की आवाज, घर से निकले लोग?, कई इलाके में बिजली गुल, देखिए भयावह मंजर?

January 3, 2026

विमानों और विस्फोट की आवाज सुनाई देने के बाद विभिन्न इलाकों में लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए।

Highlightsदो बजे हुई इस घटना को लेकर वेनेजुएला सरकार ने अभी कोई टिप्पणी नहीं की है। अमेरिकी सेना हाल के दिनों में कथित रूप से मादक पदार्थों की तस्करी करने वाली नौकाओं को निशाना बना रही है।मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए अमेरिका के साथ एक समझौते पर बातचीत के लिए तैयार है।

काराकसः वेनेजुएला की राजधानी काराकस में कम ऊंचाई पर उड़ते कई विमानों और कम से कम सात विस्फोटों की आवाज सुनी गई। शुक्रवार देर रात स्थानीय समयानुसार करीब दो बजे हुई इस घटना को लेकर वेनेजुएला सरकार ने अभी कोई टिप्पणी नहीं की है। विमानों और विस्फोट की आवाज सुनाई देने के बाद विभिन्न इलाकों में लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए।

यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब अमेरिकी सेना हाल के दिनों में कथित रूप से मादक पदार्थों की तस्करी करने वाली नौकाओं को निशाना बना रही है। शुक्रवार को वेनेजुएला ने कहा था कि वह मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए अमेरिका के साथ एक समझौते पर बातचीत के लिए तैयार है।

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने पहले से रिकॉर्ड किए गए और बृहस्पतिवार को प्रसारित एक साक्षात्कार में कहा था कि अमेरिका वेनेजुएला में सरकार बदलने के लिए दबाव बनाना और उसके विशाल तेल भंडार तक पहुंच हासिल करना चाहता है। उन्होंने कहा था कि दबाव बनाने का यह अभियान अगस्त में कैरिबियाई सागर में बड़े पैमाने पर अमेरिकी सैन्य तैनाती के साथ शुरू हुआ था और कई महीनों से जारी है।

