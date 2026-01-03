काराकस में विमान और विस्फोट की आवाज, घर से निकले लोग?, कई इलाके में बिजली गुल, देखिए भयावह मंजर?
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: January 3, 2026 13:22 IST2026-01-03T13:21:25+5:302026-01-03T13:22:00+5:30
विमानों और विस्फोट की आवाज सुनाई देने के बाद विभिन्न इलाकों में लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए।
काराकसः वेनेजुएला की राजधानी काराकस में कम ऊंचाई पर उड़ते कई विमानों और कम से कम सात विस्फोटों की आवाज सुनी गई। शुक्रवार देर रात स्थानीय समयानुसार करीब दो बजे हुई इस घटना को लेकर वेनेजुएला सरकार ने अभी कोई टिप्पणी नहीं की है। विमानों और विस्फोट की आवाज सुनाई देने के बाद विभिन्न इलाकों में लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए।
JUST IN: Multiple explosions are detonating in Venezuela’s capital, Caracas. pic.twitter.com/Uzon0D5l3l— Weather Monitor (@WeatherMonitors) January 3, 2026
BREAKING: Video shows aircrafts over the sky with explosions in the background amid suspected U.S. airstrikes on Caracas, Venezuela. pic.twitter.com/wSXOPTY668— AZ Intel (@AZ_Intel_) January 3, 2026
यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब अमेरिकी सेना हाल के दिनों में कथित रूप से मादक पदार्थों की तस्करी करने वाली नौकाओं को निशाना बना रही है। शुक्रवार को वेनेजुएला ने कहा था कि वह मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए अमेरिका के साथ एक समझौते पर बातचीत के लिए तैयार है।
WATCH: Additional video of explosions from suspected U.S. airstrikes on Caracas, Venezuela. pic.twitter.com/3wDBrrXLyt— AZ Intel (@AZ_Intel_) January 3, 2026
वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने पहले से रिकॉर्ड किए गए और बृहस्पतिवार को प्रसारित एक साक्षात्कार में कहा था कि अमेरिका वेनेजुएला में सरकार बदलने के लिए दबाव बनाना और उसके विशाल तेल भंडार तक पहुंच हासिल करना चाहता है। उन्होंने कहा था कि दबाव बनाने का यह अभियान अगस्त में कैरिबियाई सागर में बड़े पैमाने पर अमेरिकी सैन्य तैनाती के साथ शुरू हुआ था और कई महीनों से जारी है।
BREAKING: Dozens of explosions heard in Caracas, Venezuela from suspected U.S. airstrikes. - BNOpic.twitter.com/RmIw2JiDIU— AZ Intel (@AZ_Intel_) January 3, 2026
