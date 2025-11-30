California: स्टॉकटन में भीषण गोलीबारी, 4 लोगों की मौत; 10 घायल

California: सैन जोकिन काउंटी शेरिफ के प्रवक्ता ने बताया कि पीड़ितों में बच्चों से लेकर वयस्क तक शामिल हैं। उन्होंने बताया कि बंदूकधारी के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है।

California: कैलिफोर्निया के स्टॉकटन शहर में एक बैंक्वेट हॉल में एक समारोह के दौरान हुई गोलीबारी में चार लोगों की मौत हो गई जबकि 10 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। सैन जोएकिन काउंटी के शेरिफ कार्यालय की प्रवक्ता हीदर ब्रेंट ने कहा कि पीड़ितों में बच्चे और वयस्क दोनों शामिल हैं और प्रारंभिक संकेतों के अनुसार ‘‘यह लक्षित हमले का मामला हो सकता है।’’ अधिकारियों ने घायलों की स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी और न ही घटना के संबंध में विस्तार से बताया। अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

अधिकारियों ने बताया कि शनिवार रात कैलिफ़ोर्निया के एक बैंक्वेट हॉल में हुई गोलीबारी में हमारे लोग मारे गए और 10 अन्य घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ एक परिवार जश्न मना रहा था।

सैन जोकिन काउंटी शेरिफ की प्रवक्ता हीथर ब्रेंट ने घटनास्थल पर बताया कि स्टॉकटन शहर में ल्यूसिल एवेन्यू के 1900 ब्लॉक पर शाम 6 बजे से कुछ देर पहले गोलीबारी हुई।

ब्रेंट ने इस घटना को एक पारिवारिक जश्न बताया। स्टॉकटन के वाइस मेयर जेसन ली ने एक बयान में कहा कि हिंसा बच्चों की जन्मदिन की पार्टी में हुई।

ब्रेंट ने कहा कि पीड़ितों में बच्चे और बड़े दोनों शामिल थे।

उन्होंने कहा, "यह समझ से परे है कि छोटे बच्चों को नुकसान पहुँचा है।" शेरिफ के प्रवक्ता ने कहा कि पीड़ितों की सही हालत, उम्र और लिंग के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है, और शेरिफ के जांचकर्ता बंदूकधारी की पहचान करने में लगे हुए हैं।

ब्रेंट ने कहा, "यह एक टारगेटेड घटना हो सकती है।" "अभी हमारी नंबर 1 प्राथमिकता इस घटना के संदिग्ध की पहचान करना है।"

उन्होंने कहा कि यह साफ़ नहीं है कि गोलीबारी बैंक्वेट हॉल के अंदर हुई या बाहर। ब्रेंट ने कहा कि FBI, स्टॉकन पुलिस और दूसरी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां ​​जांच में मदद कर रही हैं।

कैलिफ़ोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम के ऑफिस ने X पर कहा कि उन्हें “भयानक शूटिंग” के बारे में जानकारी दी गई है और गवर्नर का इमरजेंसी सर्विसेज़ ऑफिस लॉ एनफोर्समेंट के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है क्योंकि वह स्थिति पर नज़र रख रहा है।

