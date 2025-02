Alaska Plane Crash: अलास्का में दुर्घटनाग्रस्त विमान के 10 लोगों का शव बरामद, प्लेन के उड़े परखच्चे

Alaska Plane Crash: अमेरिका के अलास्का में विमान दुर्घटना में मारे गए सभी 10 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो कर बेरिंग सागर में गिर गया था। नोम वालंटियर दमकल विभाग ने शनिवार दोपहर अपने फेसबुक पेज पर यह जानकारी दी। क्षेत्र में बर्फीली आंधी आने से पहले ही बचाव दलों ने शवों को निकालने के प्रयास शुरू कर दिए थे।

दमकल विभाग ने दोपहर करीब तीन बजे सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, “बेरिंग विमान हादसे में मारे गए सभी 10 लोगों के शव निकाल लिए गए हैं।” विभाग ने कहा कि विमान को निकालने के प्रयास जारी हैं। अलास्का के नागरिक सुरक्षा विभाग के अनुसार ‘बेरिंग एयर’ के विमान ने बृहस्पतिवार दोपहर को उनालाक्लीट से उड़ान भरी थी और यह नोम जा रहा था।

🚨#BREAKING: The remains of all 10 people killed in Alaska plane crash have been recovered, authorities say



The Nome Volunteer Fire Department made the announcement on its Facebook page Saturday afternoon. Recovery crews had been racing to recover the bodies before a winter… pic.twitter.com/N5TLcJBVgU