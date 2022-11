तुर्की: इस्तांबुल में जोरदार बम धमाका, 4 लोगों की मौत, 38 घायल

Highlights विस्फोट में 38 लोगों के घायल एवं 4 लोगों की मौत विस्फोट स्थानीय समयानुसार शाम करीब 4:20 बजे हुआ

इस्तांबुल:तुर्की के सबसे महत्वपूर्ण शहर इस्तांबुल में रविवार को एक व्यस्त सड़क के बीच जोरदार बम विस्फोट हुआ। इस विस्फोट में 4 लोगों की मौत हो गई और 38 लोग घायल बताए जा रहे हैं। विस्फोट के बाद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय गवर्नर ने इस घटना की जानकारी दी है।

ट्विटर पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में आग की लपटें दिखाई दे रही हैं और तेज धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। साथ ही राहगीरों को भागते देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि भीड़-भाड़ वाले इस्तिकलाल एवन्यू में रविवार को भीषण विस्फोट हुआ जिसमें 38 लोग जख्मी हो गए।

घटना को लेकर पास के कासिंपसा पुलिस स्टेशन ने कहा कि सभी चालक दल घटनास्थल पर थे लेकिन उन्होंने और कोई जानकारी नहीं दी। फुटेज में दिख रहा है कि एम्बुलेंस, दमकल की गाड़ियां और पुलिस मौके पर पहुंच गई है। विस्फोट का कारण साफ नहीं है। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि इलाके में दुकानों को बंद कर दिया गया है।

🇹🇷 — NEW FOOTAGE: CCTV video shows the moment of the explosion at Taksim square in Istanbul, Turkey. It seems the explosion was caused by a bag left on a bench. pic.twitter.com/EIW4oeNuhw