पाकिस्तान के 2023 विश्व कप के लिए भारत आने पर सामने आई बिलावल की प्रतिक्रिया, कहा- 'उम्मीद है हम उस स्थिति में नहीं...'

Highlights पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी भारत द्वारा आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के लिए 4-5 मई को गोवा आए थे। बिलावल गुरुवार को गोवा पहुंचे। पिछले 12 वर्षों में भारत का दौरा करने वाले बिलावल भुट्टो जरदारी पहले पाकिस्तानी विदेश मंत्री हैं।

बेनौलिम (गोवा): पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत में 2023 विश्व कप में अपने देश की क्रिकेट टीम भेजने पर कहा कि उम्मीद है हम उस स्थिति में नहीं हैं जहां खेल को नुकसान उठाना पड़े। समाचार एजेंसी एएनआई ने रॉयटर्स का हवाला देते हुए यह जानकारी साझा की। बता दें कि जरदारी भारत द्वारा आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के लिए 4-5 मई को गोवा आए थे।

एससीओ के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक गुरुवार शाम यहां ताज एक्सोटिका रिसॉर्ट में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा आयोजित स्वागत समारोह के साथ शुरू हुई, लेकिन मुख्य विचार-विमर्श शुक्रवार को हुआ। जयशंकर ने आने वाले प्रत्येक विदेश मंत्री का हाथ मिलाकर नहीं बल्कि नमस्ते के साथ अभिवादन किया। बिलावल गुरुवार को गोवा पहुंचे।

