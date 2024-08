शेख हसीना के देश छोड़ने से पहले बेटे ने सेना को किया संबोधित, वीडियो जारी कर दिया आदेश...

Highlights शेख हसीना के देश छोड़ने से पहले उनके बेटे ने सेना को किया संबोधित साथ में उन्होंने ये आदेश दिया था लेकिन, कुछ देर बाद उनका मां और बांग्लादेश पीएम शेख हसीना देश छोड़ गईं

Bangladesh news: बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद जॉय ने उनके इस्तीफा देने से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'फेसबुक' पर सुरक्षा कर्मियों से उनकी सरकार को उखाड़ फेंकने के किसी भी प्रयास को विफल करने का आह्वान किया था। हालांकि, पोस्ट के कुछ घंटों बाद, बांग्लादेश सेना ने घोषणा की कि शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और एक अंतरिम सरकार की स्थापना की जाएगी।

अनिर्वाचित सरकार को सत्ता में आने से रोकना..

अमेरिका में रह रहे सजीब ने फेसबुक के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि आपकी जिम्मेदारी देश के लोगों की सुरक्षा करना और हमारे देश को सुरक्षित रखना है। इसके साथ किसी भी हालत देश में संविधान को बचाना है। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी अनिर्वाचित सरकार को सत्ता में आने से रोकना है, ये आपकी जिम्मेदारी होगी।

हसीना के सूचना व संचार तकनीकी मामलों में बेटे सजीब जॉय उनके सलाहकार थे, वीडियो में उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्हें बाहर निकाला गया तो बांग्लादेश द्वारा की गई प्रगति खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने आगे कहा, 'मैं नहीं चाहता हूं और शायद आप भी नहीं चाहते होंगे। सजीब वेज्ड जॉय, जब तक मैं कर सकता हूं, तब तक मैं ऐसा नहीं होने दूंगा'।

Bangladesh’s army chief General Waker-Uz-Zaman has addressed the nation, confirming that PM Sheikh Hasina has resigned and that an interim government will run the country. https://t.co/XQ0b0HMY4k">pic.twitter.com/XQ0b0HMY4k