Bangladesh Violence LIVE Updates: लंदन रवाना हुईं शेख हसीना!, दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर सुरक्षा कड़ी, देखें 10 वीडियो

Highlights Bangladesh Violence LIVE Updates: असदुद्दीन ओवैसी कुछ कहते नजर आए। पाल ने कहा, ‘‘आप अपने देश की चिंता करिये।’’ Bangladesh Violence LIVE Updates: कई दिनों के विरोध प्रदर्शन के बाद सोमवार को पद से इस्तीफा दे दिया। Bangladesh Violence LIVE Updates: प्रदर्शनकारियों ने आज दोपहर करीब 3:00 बजे गोनोभबन के दरवाजे खोल दिए।

Bangladesh Violence LIVE Updates: बांग्लादेश में हालात बहुत ही खराब हो गया है। दिल्ली में बांग्लादेश में राजनीतिक संकट के बाद बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है। बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे चुकीं शेख हसीना के लंदन रवाना होने की जानकारी है। मामले के बारे में जानकारी रखने वाले लोगों ने सोमवार को यह जानकारी दी। ढाका से प्राप्त खबरों के अनुसार, हसीना ने सोमवार को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और देश छोड़कर चली गईं। उपरोक्त सूत्रों ने बताया कि वह लंदन जा रही हैं।

#WATCH | Security heightened outside Bangladesh High Commission in Delhi pic.twitter.com/0WHjpQ41nt — ANI (@ANI) August 5, 2024

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पद से इस्तीफा दे दिया है और अब अंतरिम सरकार कार्यभार संभालेगी। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार-उज-जमां ने सोमवार को यहां यह घोषणा की। यह घोषणा ऐसे समय में की गई है, जब पिछले दो दिनों में हसीना की सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जिनमें 100 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है।

हसीना के देश छोड़कर चले जाने की खबरों के बीच सेना प्रमुख ने टेलीविजन पर दिए गए अपने संबोधन में कहा, “मैं (देश की) सारी जिम्मेदारी ले रहा हूं। कृपया सहयोग करें।” इस बीच, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे चुकीं शेख हसीना के लंदन रवाना होने की जानकारी प्राप्त हुई है।

Bangladesh Army Chief says, "Representatives of main political parties were present in discussion with Army. Request students to stay calm and go back home."- reports Reuters



(Photo source: Reuters) pic.twitter.com/ocVLGgH8gY — ANI (@ANI) August 5, 2024

रॉयटर्स के अनुसार बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने कहा, "प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। देश को अंतरिम सरकार चलाएगी।" बांग्लादेश मीडिया रिपोर्ट्स ने कहा कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना सोमवार को दोपहर करीब 2:30 बजे एक सैन्य हेलीकॉप्टर से बंगाभवन से अपनी छोटी बहन शेख रेहाना के साथ "सुरक्षित स्थान" के लिए रवाना हुईं।

#WATCH | Visuals from Integrated Check Post (ICP) at Fulbari on the India-Bangladesh border in West Bengal's Jalpaiguri from where Bangladesh nationals can be seen crossing over to their country



Sheikh Hasina has resigned as the Bangladesh PM and left her residence in Dhaka,… pic.twitter.com/cgDvNJiHFN — ANI (@ANI) August 5, 2024

#WATCH | A Bangladesh national gives her opinion on the current situation in her country, she says, "She caused a lot of atrocities on the students. Let us see what will happen now. The next government should not do the same to the students."



Another Bangladesh national says,… pic.twitter.com/0gbfbEQ0nO — ANI (@ANI) August 5, 2024

बांग्लादेश के द डेली स्टार की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों ने आज दोपहर करीब 3:00 बजे गोनोभबन के दरवाजे खोल दिए और प्रधानमंत्री आवास के परिसर में घुस गए। तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने सोमवार को बांग्लादेश के घटनाक्रम से जुड़ा विषय लोकसभा में उठाने की कोशिश की, हालांकि आसन से उन्हें अनुमति नहीं मिली।

#WATCH | Delhi: On political crisis in Bangladesh, former Foreign Secretary and ex-Ambassador to Bangladesh, Harsh Vardhan Shringla says, "...I would also look at it as an economic factor and opportunists - whether it is the Opposition BNP or Bangladesh Jamaat-e-Islami...They… pic.twitter.com/ViPB8Cb0pY — ANI (@ANI) August 5, 2024

सदन में मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों पर चर्चा के दौरान बंदोपाध्याय के आग्रह पर पीठासीन सभापति जगदंबिका पाल ने उन्हें बोलने का मौका दिया। बंदोपाध्याय ने कहा, ‘‘हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश सैन्य शासन के नियंत्रण में आ गया है...।’’ इस पर पाल ने उन्हें रोक दिया और अनुदान की मांग पर चर्चा को आगे बढ़ाया।

Bangladesh Army Chief says, "PM Sheikh Hasina has resigned. Interim Government to run the country." - reports Reuters pic.twitter.com/tGR3FgGVvn — ANI (@ANI) August 5, 2024

इस दौरान एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी कुछ कहते नजर आए। पाल ने कहा, ‘‘आप अपने देश की चिंता करिये।’’ बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश में कई दिनों के विरोध प्रदर्शन के बाद सोमवार को पद से इस्तीफा दे दिया। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार-उज-जमां ने सोमवार को कहा कि अब अंतरिम सरकार कार्यभार संभालेगी।

#WATCH | On Bangladesh PM Sheikh Hasina's resignation, Pinak Ranjan Chakravarty, Former Indian High Commissioner to Bangladesh says, "Political leaders change but the countries have long-term interests which will not go away. Bangladesh is a neighbour with which we have had good… pic.twitter.com/lDoLIWxSz5 — ANI (@ANI) August 5, 2024

#WATCH | On reports of Bangladesh PM Sheikh Hasina leaving official residence in Dhaka, Pinak Ranjan Chakravarty, Former Indian High Commissioner to Bangladesh says, "This pressure and the demonstrations were mounting. Clearly, the government there was under pressure. The Army… pic.twitter.com/8IMeKffpLC — ANI (@ANI) August 5, 2024

Web Title: Bangladesh Violence LIVE Updates Sheikh Hasina leaves for London security tightened outside Bangladesh High Commission in Delhi watch 10 big videos