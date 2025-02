Bangladesh Violence: बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा, भीड़ ने शेख मुजीबुर्रहमान के घर की तोड़फोड़; शेख हसीना ने दी प्रतिक्रिया

Bangladesh Violence: बांग्लादेश में एक बार फिर हिंसा हुई है। जहां भीड़ ने शेख मुजीबुर्रहमान के घर पर तोड़फोड़ और आगजनी की। इस पूरी घटना पर शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों द्वारा उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान के ढाका स्थित आवास में आग लगाने के बाद कड़ी आलोचना की और कहा कि इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता।

अगस्त 2024 से भारत में रह रही हसीना, जब वे छात्रों के नेतृत्व में हुए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद बांग्लादेश से भागी थीं, जिसने उनकी अवामी लीग की 16 साल की सरकार को गिरा दिया था, तब से भारत में रह रही हैं, उन्होंने पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किए गए एक वर्चुअल भाषण में यह टिप्पणी की।

शेख हसीना ने बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक महत्व वाले 32 धानमंडी आवास पर हमले के पीछे के मकसद पर सवाल उठाया।

#WATCH | An angry mob vandalized the memorial and residence of Bangladesh’s founding father, Sheikh Mujibur Rahman, located at Dhanmondi 32 in Bangladesh, demanding a ban on Awami League - the party he founded. (05.02.2025) pic.twitter.com/5rVLXot6f1