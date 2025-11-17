शेख हसीना के खिलाफ फैसले से पहले हिंसा के बाद बांग्लादेश में सुरक्षा कड़ी, देखते ही गोली मारने का आदेश
हसीना की अब भंग हो चुकी अवामी लीग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण-बांग्लादेश (आईसीटी-बीडी) के फैसले से पहले दो दिवसीय बंद की घोषणा की खबरों के बाद, एहतियाती कदम उठाते हुए, बांग्लादेश के अधिकारियों ने कड़ी सैन्य, अर्धसैनिक और पुलिस चौकसी का आदेश दिया है।
ढाका: मानवता के विरुद्ध कथित अपराधों के एक मामले में अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ विशेष न्यायाधिकरण द्वारा फैसला सुनाए जाने से पहले छिटपुट आगजनी और देसी बम हमलों के बीच ढाका और अन्य क्षेत्रों में रात भर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी गई है।
बांग्लादेश में फिर से हिंसा भड़क उठी
यह घटनाक्रम रविवार रात अज्ञात लोगों द्वारा एक पुलिस स्टेशन परिसर के वाहन डंपिंग कॉर्नर में आग लगाने और अंतरिम सरकार प्रमुख प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस के सलाहकार परिषद के सदस्य के आवास के बाहर दो देसी बम विस्फोट करने के अलावा, राजधानी में कई चौराहों पर विस्फोट करने के बाद सामने आया है।
ढाका में हिंसा: देखते ही गोली मारने का आदेश
ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस (डीएमपी) ने अपने कर्मियों को हिंसक प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया है क्योंकि तनाव बढ़ रहा है। आईसीटी-बीडी अभियोजकों ने 78 वर्षीय हसीना के लिए मृत्युदंड की मांग की है।
ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस आयुक्त एसएम सजात अली ने रविवार देर रात कहा, "मैंने वायरलेस पर कहा था कि जो कोई भी बस में आग लगाता है या जान से मारने के इरादे से देसी बम फेंकता है, उसे गोली मार दी जानी चाहिए। यह अधिकार हमारे कानून में स्पष्ट रूप से दिया गया है।"
10 नवंबर के बाद से ढाका में कई गुप्त हमले हुए हैं, जिनमें मीरपुर में यूनुस द्वारा स्थापित ग्रामीण बैंक मुख्यालय के प्रवेश द्वार पर देसी बम विस्फोट भी शामिल है।
अधिकारियों ने कहा कि बैंक की कई शाखाओं को समन्वित पेट्रोल बम और आगजनी के हमलों में भी निशाना बनाया गया। अज्ञात हमलावरों ने पिछले सप्ताह कई खड़ी बसों में भी आग लगा दी, जिसमें एक वाहन के अंदर सो रहे एक चालक की मौत हो गई।
हसीना, जो वर्तमान में भारत में हैं, और उनके पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल पर उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाया गया। तीसरे आरोपी, पूर्व पुलिस प्रमुख अब्दुल्ला अल मामून ने व्यक्तिगत रूप से मुकदमे का सामना किया और "सरकारी गवाह" बनकर, ज़ाहिर तौर पर रियायत की मांग की।
अभियोजक ने कहा, हसीना के लिए अधिकतम संभव सज़ा की मांग
आईसीटी-बीडी के अभियोजक गाज़ी एमएच तमीम ने रविवार को कहा, "हमने हसीना के लिए अधिकतम संभव सज़ा की मांग की है। हमने पिछले साल के हिंसक सड़क विरोध प्रदर्शनों के शहीदों और घायलों के परिवारों में वितरित करने के लिए दोषियों की संपत्ति ज़ब्त करने का भी अनुरोध किया है।"
उन्होंने कहा कि आईसीटी-बीडी का कानून हसीना को सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय प्रभाग में अपील करने से रोकता है, जब तक कि वह फैसले के 30 दिनों के भीतर आत्मसमर्पण न कर दें या गिरफ्तार न हो जाएँ।
अभियोजकों ने कहा कि फैसले का सरकारी बीटीवी पर सीधा प्रसारण किया जाएगा, और ढाका में कई जगहों पर बड़े स्क्रीन पर इसे प्रदर्शित करने की व्यवस्था की गई है। न्यायाधिकरण की अंतिम मंजूरी के अधीन, फैसले के केवल चुनिंदा हिस्से ही प्रसारित किए जाएँगे। फैसले को आईसीटी-बीडी के आधिकारिक फेसबुक पेज पर भी स्ट्रीम किया जाएगा।
शेख हसीना ने आरोपों को खारिज किया, पार्टी सदस्यों को भी दिया संदेश
हसीना ने अवामी लीग के फेसबुक पेज पर रात में अपलोड किए गए एक ऑडियो संदेश में आरोपों को खारिज किया और पार्टी सदस्यों से चिंता न करने का आग्रह करते हुए कहा, "हम इन हमलों और मामलों को बहुत देख चुके हैं, यह बस समय की बात है।" अंतरिम सरकार के गृह मामलों के सलाहकार, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल जहाँगीर आलम चौधरी ने कहा कि फैसला, "जो भी हो, अमल में लाया जाएगा"।
हसीना, उनके वरिष्ठ सहयोगियों और अवामी लीग के कई नेताओं पर हत्या से लेकर भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग तक के अपराधों का आरोप है। सोमवार का फैसला पिछले साल जुलाई में हुए विद्रोह से जुड़े मानवता के खिलाफ कथित अपराधों के पाँच मामलों से संबंधित है। इनमें हत्याएँ, हत्या के प्रयास, निहत्थे छात्र प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार और घातक बल का प्रयोग; घातक हथियार, हेलीकॉप्टर और ड्रोन तैनात करने के आदेश जारी करना; और रंगपुर और ढाका में विशिष्ट हत्याएँ शामिल हैं।