Bangladesh Protests LIVE Updates: बीएसएफ ने 'हाई अलर्ट' जारी किया, 4,096 किलोमीटर लंबी सीमा पर सुरक्षा तगड़ी की गई

Highlights बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़कर बाहर निकलने का खबरे हैं शेख हसीना सैन्य हेलीकॉप्टर से बंगाभवन से बाहर निकलीं बीएसएफ ने 'हाई अलर्ट' जारी किया, 4,096 किलोमीटर लंबी सीमा पर सुरक्षा तगड़ी की गई

Bangladesh Protests LIVE Updates: भारत में सीमा सुरक्षा बल ने बांग्लादेश की प्रधान मंत्री शेख हसीना के इस्तीफा देने और पड़ोसी देश में एक महीने से अधिक समय तक विरोध प्रदर्शन के बाद बांग्लादेश से भागने के मद्देनजर 4,096 किलोमीटर लंबी भारत-बांग्लादेश सीमा पर सभी इकाइयों को 'हाई अलर्ट' जारी किया है। बीएसएफ महानिदेशक (कार्यवाहक) दलजीत सिंह चौधरी, वरिष्ठ अधिकारी भारत-बांग्लादेश सीमा सुरक्षा की समीक्षा के लिए कोलकाता पहुंचे हैं।

#BREAKING: Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina has landed in Agartala, the capital city of Indian state of Tripura as per reports. Agartala is the closest Indian city to Dhaka. Below visuals of Sheikh Hasina along with her sister escaping in a Bangladesh Air Force chopper. pic.twitter.com/JqeDS8BnAy — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) August 5, 2024

बता दें कि हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच, बांग्लादेश की प्रधान मंत्री शेख हसीना ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया और अपनी बहन के साथ राजधानी ढाका को "सुरक्षित स्थान" के लिए छोड़ दिया। उनके भारत आने की खबरें भी हैं। प्रदर्शनकारियों ने कोटा विरोध प्रदर्शन के बीच हसीना के इस्तीफे की मांग की, जिसमें लगभग 300 लोग मारे गए।

शेख़ हसीना के घर तक पहुँचे प्रदर्शनकारी

pic.twitter.com/K5pfY8PqAI — Narendra Nath Mishra (@iamnarendranath) August 5, 2024

सेना ने हिंसा प्रभावित देश को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम हसीना ने इस्तीफा दे दिया है, अंतरिम सरकार देश को चलाएगी। हम देश में शांति लौटाएंगे। सेना प्रमुख ने कहा कि हम नागरिकों से हिंसा रोकने के लिए कहते हैं। हम पिछले कुछ हफ्तों में हुई सभी हत्याओं की जांच करेंगे।

BAF C-130J with Sheikh Hasina to land in Delhi at 5pm. All systems go. 🚨 pic.twitter.com/sOsAoxvNOQ — Shiv Aroor (@ShivAroor) August 5, 2024

बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने कहा है कि सेना कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेगी और अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने कहा कि उन्होंने सेना और पुलिस, दोनों को ही गोली नहीं चलाने के लिए कहा है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने कहा है कि उन्होंने राजनीतिक दलों के नेताओं से बात की है और उन्हें बताया कि सेना कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेगी।

#Bangladesh Army chief confirms Sheikh Hasina's resignation



Chief of Army Staff General Waqar uz Zaman says an interim government will soon be formed



Promises to probe deaths of over 300 people who were killed in the anti-govt agitation so far. Appeals for protestors to… pic.twitter.com/zcWOomtMoQ — Nabila Jamal (@nabilajamal_) August 5, 2024

Web Title: Bangladesh Protests LIVE Updates BSF issued high alert Sheikh Hasina resigned